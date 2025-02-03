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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فرحة لم تكتمل.. مصرع مدرس فيزياء أثناء عودته لرؤية مولوده بالدقهلية

الفقيد
الفقيد
همت الحسينى

شيع أهالى قرية الترزى التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، جثمان مدرس فيزياء لقى مصرعه على طريق جمصه أثناء عودته فور علمه بوضع زوجته لمولود.
حيث انتاب الحزن والبكاء المشيعين خاصة طلابه الذين انهاروا فى  البكاء لرحيل معلمهم.

وكان طريق جمصة قد شهد حادثا مأساويا راح ضحيته معلم مادة الفيزياء محمد عبدالله ابن قرية الترزى، حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث تصادم بين دراجة بخارية يقودها شخص مع سيارة نقل ثقيل.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع قائد الدراجة البخارية وهو محمد عبد الله معلم فيزياء مقيم قربة الترزي مركز بلقاس  حيث كان في طريقه لزوجته بعد أن علم أنها في حالة وضع فأسرع للعودة. 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.
 

الدقهلية بلقاس مدير جمصه

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