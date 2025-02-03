بتتبيلة المحلات.. طريقة عمل الفراخ المشوية للعزومات

إذا كنت من محبي المشروبات وأكلات المحلات نقدم لكي اليوم طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة المحلات (فراخ العزومات)

المكونات:

دجاجة كاملة (حوالي 1.5 كجم)، مقطعة أنصاف أو أرباع

2 كوب زبادي

2 ملعقة كبيرة خل

عصير 2 ليمونة

3 ملاعق كبيرة زيت

ملعقة كبيرة صلصة طماطم (اختياري، لإضافة لون مميز)

ملعقة صغيرة عسل أو سكر (يعطي لونًا ذهبيًا)



التوابل:

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

ملعقة صغيرة بهارات دجاج

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ملعقة صغيرة بصل بودرة

ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة قرفة

رشة جوزة الطيب



الطريقة:

1. تحضير التتبيلة:

في وعاء كبير، اخلطي الزبادي، الخل، عصير الليمون، الزيت، صلصة الطماطم، والعسل مع جميع التوابل المذكورة.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

2. تتبيل الفراخ:

قومي بعمل شقوق في الفراخ حتى تتشرب التتبيلة.

ضعي الفراخ في الوعاء وغطيها جيدًا بالتتبيلة.

غطي الوعاء واتركي الفراخ في الثلاجة لمدة 6 ساعات على الأقل، ويفضل ليلة كاملة.

3. طريقة الطهي:

في الفرن: سخني الفرن على 200 درجة مئوية، وضعي الفراخ على شبكة معدنية فوق صينية بها ماء (لتظل طرية). اشويها لمدة 45-50 دقيقة مع دهنها بالزيت أو الزبدة كل 15 دقيقة.

على الفحم: اشوي الفراخ على الفحم مع التقليب المستمر حتى تأخذ لونًا ذهبيًا مميزًا.

4. التقديم:

قدميها ساخنة مع سلطة الطحينة، العيش، الأرز البسمتي، أو البطاطس المحمرة.



بالهناء والشفاء!