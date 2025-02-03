رئيس حزب الجيل: العلاقات المصرية الكويتية استراتيجية وتخدم الأمن القومي العربي

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى عمق العلاقات المصرية والكويتية منوها إلى أنها علاقات استراتيجية تخدم على الأمن القومى العربى، مشيرا إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة واللواء خالد عبد الهادي الشنفا رئيس جهاز أمن الدولة الكويتي الذى نقل للرئيس تحيات الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح.

و أبدى رئيس حزب الجيل في بيان صحفي له إعجابه وتقديره بالسياسة الخارجية التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسى وحدد معالمها منذ توليه مهام الحكم فى مصر، حيث تتسم بالهدوء والعقلانية وتحقيق المصالح الحيوية للشعب المصري وأنها تبتعد عن ردود الأفعال الانفعالية مشيرا إلى عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والكويت والشعبين الشقيقين، وحرصهما على تعزيز التعاون والتفاهم في جميع المجالات، الاقتصادية والاستثماريّة والأمنية والدفاعية.

منوها «الشهابي» إلى حرص الرئيس السيسى الشديد على الوصول إلى رؤي مشتركة فى مباحثات تجرى فى القاهرة والدول الأخرى وخاصة الدول العربية تحترم قرارات المجتمع الدولى وخاصة حق شعبنا الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف الشهابى أن اللقاء بين الرئيس السيسى والوفد الكويتى، تناول بجانب ذلك، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وعملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين الشقيقين لضمان إنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار لضمان التطبيق الكامل للاتفاق، بما يؤدي إلى استعادة الاستقرار الإقليمي، ويؤسس لمسار سياسي يفضي إلى تطبيق حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.