كولر يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن أشرف بن شرقي.. والأخير يرد

بعد نجاح النادي الأهلي في ضم المزيد من الصفقات القوية إلى صفوف القلعة الحمراء وتدعيم المراكز المختلفة بالدماء الجديدة لمواصلة العمل الجماعي في تحقيق الانتصارات والفوز بالمزيد من البطولات، كان من بين هذه الصفقات هي إتمام التعاقد مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي ليصبح ورقة جديدة دعًم بها الشياطين الحمر صفوف الفريق، ويتشوق جماهير ومحبي القلعة الحمراء إلى رؤية بن شرقي كمشاركًا في التدريبات الجماعية ليتألق في المباريات ويظهر قدراته ومهاراته في إحراز الأهداف.

برنامج تدريبي للوافد الجديد

وضع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامج تدريبي للاعب النادي الأهلي والوافد الجديد إلى صفوف القلعة الحمراء اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، لرفع الحالة البدنية والفنية له وذلك من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية، والاعتماد عليه في المباريات المقبلة لحل أزمة النقص العددي الذي يعاني منها الفريق في بعض المراكز وخاصة مركز الجناح والذي يجبر المدير الفني على توظيف لاعبين للمشاركة في هذا المركز باختلاف مركزهم الأصلي مثل اللاعب عمر الساعي واللاعب إمام عاشور واللاعب كريم الدبس.

إصابة عضلية لـ أشرف بن شرقي

كان اللاعب أشرف بن شرقي قد غاب عن مباراة النادي الأهلي التي لبعها الفريق أمس أمام نادي مودرن سبورت، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك بعد شكوى اللاعب من إصابة عضلية كان قد تعرض لها قبل رحيله عن صفوف نادي الريان القطري.

بن شرقي يحلم بكتابة تاريخ كبير مع الشياطين الحمر

على جانب آخر، تحدث اللاعب أشرف بن شرقي عن تطلعه للمشاركة في المباريات مع النادي الأهلي ورؤية جماهير القلعة الحمراء، وانتظاره بشغف المشاركة في كأس العالم للأندية، كما عبر اللاعب عن حلمه بكتابه تاريخ كبير في مسيرته مع الشياطين الحمر، مؤكدًا على سعادته بالانضمام إلى النادي الأهلي الذي يمتلك تاريخ عريق مليء بالكثير من الإنجازات والبطولات على المستويات العربية والأفريقية والعالمية.

وأشار اللاعب إلى أن حلمه تحقق بأنه أصبح جزء من كيان الأهلي العظيم وسيشارك في المنافسات الكبرى وفي مقدمتها دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية وسيشارك في التتويج بالبطولات وحصد الألقاب.