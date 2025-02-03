قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أم كلثوم تتلو القرآن فى تسجيل نادر .. شاهد
الغمراوي: وضع اللمسات الأخيرة لاعتماد التسجيل الإلكتروني الموحد للدواء
مسلسلات رمضان 2025 .. تعرف على القائمة الكاملة لـ 39 عملًا
الغمراوي: الدواء المصري يتمتع بثقة عالمية
إجراءات جديدة لمنع تداول الهواتف غير المعتمدة في مصر
مرصد الأزهر: وعي عالمي متزايد بجرائم الاحتلال في غزة ودعم متنامٍ للقضية الفلسطينية
وزير الاستثمار: شراكة اقتصادية قوية بين مصر والكويت.. واستثمارات جديدة قادمة
خطوات الحصول على معاش التأمينات في سن 45 عاما
مرصد الأزهر: وعي عالمي متزايد بجرائم الاحتلال في غزة ودعم متنامٍ للقضية الفلسطينية
الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع يزور تركيا غدا
الاستخبارات الخارجية الروسية: الناتو يدرك أن أيام زيلينسكي باتت معدودة
قوات "صديقة".. الصومال يكشف تفاصيل الغارات الجوية الأمريكية على جبال بونتلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كولر يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن أشرف بن شرقي.. والأخير يرد

كولر يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن بن شرقي.. والأخير يرد
كولر يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن بن شرقي.. والأخير يرد
ولاء خنيزي

بعد نجاح النادي الأهلي في ضم المزيد من الصفقات القوية إلى صفوف القلعة الحمراء وتدعيم المراكز المختلفة بالدماء الجديدة لمواصلة العمل الجماعي في تحقيق الانتصارات والفوز بالمزيد من البطولات، كان من بين هذه الصفقات هي إتمام التعاقد مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي ليصبح ورقة جديدة دعًم بها الشياطين الحمر صفوف الفريق، ويتشوق جماهير ومحبي القلعة الحمراء إلى رؤية بن شرقي كمشاركًا في التدريبات الجماعية ليتألق في المباريات ويظهر قدراته ومهاراته في إحراز الأهداف.

برنامج تدريبي للوافد الجديد 

وضع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامج تدريبي للاعب النادي الأهلي والوافد الجديد إلى صفوف القلعة الحمراء اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، لرفع الحالة البدنية والفنية له وذلك من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية، والاعتماد عليه في المباريات المقبلة لحل أزمة النقص العددي الذي يعاني منها الفريق في بعض المراكز وخاصة مركز الجناح والذي يجبر المدير الفني على توظيف لاعبين للمشاركة في هذا المركز باختلاف مركزهم الأصلي مثل اللاعب عمر الساعي واللاعب إمام عاشور واللاعب كريم الدبس. 

إصابة عضلية لـ أشرف بن شرقي

كان اللاعب أشرف بن شرقي قد غاب عن مباراة النادي الأهلي التي لبعها الفريق أمس أمام نادي مودرن سبورت، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك بعد شكوى اللاعب من إصابة عضلية كان قد تعرض لها قبل رحيله عن صفوف نادي الريان القطري.

بن شرقي يحلم بكتابة تاريخ كبير مع الشياطين الحمر

على جانب آخر، تحدث اللاعب أشرف بن شرقي عن تطلعه للمشاركة في المباريات مع النادي الأهلي ورؤية جماهير القلعة الحمراء، وانتظاره بشغف المشاركة في كأس العالم للأندية، كما عبر اللاعب عن حلمه بكتابه تاريخ كبير في مسيرته مع الشياطين الحمر، مؤكدًا على سعادته بالانضمام إلى النادي الأهلي الذي يمتلك تاريخ عريق مليء بالكثير من الإنجازات والبطولات على المستويات العربية والأفريقية والعالمية.

وأشار اللاعب إلى أن حلمه تحقق بأنه أصبح جزء من كيان الأهلي العظيم وسيشارك في المنافسات الكبرى وفي مقدمتها دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية وسيشارك في التتويج بالبطولات وحصد الألقاب. 

النادي الأهلي أشرف بن شرقي بن شرقي الأهلي اللاعب المغربي أشرف بن شرقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس |ظهرت الآن في 8 محافظات

احمد سليمان

مجلس الزمالك يوافق بالاجماع على اعتذار أحمد سليمان

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس.. درجاتك هنا

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة برقم الجلوس |ظهرت الآن

إجازات شهر رمضان 2025

مفاجأة بشأن إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام للموظفين والبنوك والمدارس

عيار 21 مفاجأة بعد تراجع الدولار.. سعر الذهب اليوم الاثنين 3-2-2025؟

عيار 21 مفاجأة بعد تراجع الدولار.. سعر الذهب اليوم الاثنين 3-2-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مجلس الوزراء

قبل عرضها على الرئيس السيسي.. اجتماع حكومي لوضع إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

رويترز: مقتل مسؤول عسكري كبير موال لروسيا بعد محاولة اغتياله في انفجار موسكو

أرشيفية

عضو تشريعية النواب تكشف تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

التغير المناخي

خبير: علاقة وثيقة بين التغير المناخي وتزايد المخاطر الصحية

بالصور

مسلسلات رمضان 2025 .. تعرف على القائمة الكاملة لـ 39 عملًا

مسلسلات رمضان 2025
مسلسلات رمضان 2025
مسلسلات رمضان 2025

بملابس ملفتة..اينة احمد زاهر تثير الجدل رفقة خطبيها

اينة احمد زاهر تثير الجدل رفقة خطبيها
اينة احمد زاهر تثير الجدل رفقة خطبيها
اينة احمد زاهر تثير الجدل رفقة خطبيها

دياموند بو عبود: شخصية ريما مليئة بالصراعات الداخلية واستعنت بطبيب نفسي لفهم تفاصيلها.. حوار

دياموند بو عبود
دياموند بو عبود
دياموند بو عبود

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت أجنحة الدجاج

أجنحة الدجاج
أجنحة الدجاج
أجنحة الدجاج

فيديو

الهواتف المحمولة

إجراءات جديدة لمنع تداول الهواتف غير المعتمدة في مصر

هنا الزاهد

هنا الزاهد: بتشد للراجل الأكبر مني بـ 10 سنين ونفسي أرتبط من خارج الوسط الفني| فيديو

من سبايدر مان شبرا لسوبر هيرو فيصل

من سبايدر مان شبرا لسوبر هيرو فيصل.. فارق كبير بين الاتنين

نهال عنبر

الحجاب مش تدين ولبست بدلة رقص.. نهال عنبر تكشف سرا أخفته 4 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الذكاء الاصطناعي .. سلاح تدمير غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر والقضية الفلسطينية .. موقف ثابت في مواجهة التحديات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: مصر القوية لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: صلابة الشعوب طريق النصر.. التهجير في عقول واهمة

المزيد