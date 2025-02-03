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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إطلاق سلسلة قوافل بيطرية علاجية مجانية للماشية والدواجن بأسوان

جهود مديرية الطب البيطرى بأسوان
جهود مديرية الطب البيطرى بأسوان
محمد عبد الفتاح

قالت الدكتورة سهر عبده نقيب الأطباء البيطريين بأسوان، إنه فى ظل التنسيق المتواصل والمستمر مع محافظ أسوان من أجل توفير أوجه الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية والداجنة بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى ، وتواكباً مع إهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية والحكومة بتنمية المجتمع والحفاظ على مقدراته ، ولاسيما بمحافظات الصعيد. 

ويأتى ذلك فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 203 ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تستعد نقابة الأطباء البيطريين لإطلاق سلسلة من القوافل البيطرية العلاجية المجانية للماشية والدواجن خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير الجارى وذلك تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وداخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ". 

وقالت أن تنظيم هذه القوافل يأتى من منطلق الدور المجتمعى الذى تقوم به النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بأسوان بالتعاون مع حزب مستقبل وطن حيث تشمل توفير الأدوية والمستلزمات البيطرية لعلاج الحيوانات والدواجن ، مع تدريب الأطباء البيطريين على الأجهزة الحديثة مثل جهاز السونار للكشف على الحيوانات ، وكذا توعية وإرشاد أصحاب الحيوانات والدواجن على التربية السليمة والوقاية من الأمراض الوبائية .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بالإهتمام بمنظومة النظافة والتشجير والإنارة للظهور بالمظهر الحضارى الجيد ، مع مراجعة أعمال الإنارة داخل القرى ، وتنفيذ التمهيد للشارع الرئيسى القاهرة / أسوان بقرية الكلح شرق ، مع متابعة أعمال التسوية لمدخل قرية الرديسية بحرى إستعداداً لبدء مشروع الرصف وذلك ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

ويأتى ذلك بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان يواصل مسئولى المحليات تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات وإزالة التعديات والإشغالات بمختلف المراكز والمدن خلال الفترة الصباحية والمسائية ، فضلاً عن متابعة توفير السلع بالجودة العالية وبأسعار مناسبة للمواطنين. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان

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