الصحة الفلسطينية.. ارتقاء 70شهيدا في الضفة منذ بداية العام

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء بلغ 70 شهيدا في الضفة الغربية، منذ بداية العام بينهم 10 أطفال، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة ، حيث يزعم الاحتلال أنه يطارد المقاومين لحماية أمن الكيان.

يأتي ذلك فيما قال وكيل وزارة الصحة بغزة، أن المساعدات الطبية لا تلبي 20% من الاحتياجات العاجلة ونحذر من تلاعب في قوائم الأولويات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بغزة: "نؤكد أهمية الإسراع بإدخال اللوازم الطبية لتقديم الحد الأدنى من الخدمة الطبية حيث أن الجهات الدولية استلمت قوائم الاحتياجات الطبية لكن ما يصل ليس ضمن دائرة الأولويات".

وذكر وكيل وزارة الصحة: "نحذر من سياسة التلاعب بإدخال المساعدات عبر تأخير الضروري وتقديم الغير مهم".



وقال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بغزة " نؤكد أن ما يصل إلينا من مساعدات أقل مما كان يدخل سابقا، و مدينة رفح منكوبة على كل الصعد وتحديدا في القطاع الصحي و مستشفيات العودة وكمال عدوان والإندونيسي غير صالحة للعمل حيث نعاني نقصا بالمستلزمات الطبية ونحذر من انتشار الأوبئة لان الاحتلال يعيق إدخال المستلزمات الطبية لمرضى الفشل الكلوي".



وتابع: " لدينا نحو 25 ألف مريض في قطاع غزة و لا مبرر للاحتلال".