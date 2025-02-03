بلاغ جديد.. شاليمار شربتلي تتهم هالة صدقي وبسمة وهبة وآمال عثمان بالشهادة الزور

مازالت أزمة المخرج عمر زهران مع الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي في قضية سرقة مجوهراتها تلقي بظلالها على المحيطين به حيث تقدمت زوجة المخرج خالد يوسف ببلاغ جديد ضد كل من الفنانة هالة صدقي والاعلامية بسمة وهبة والكاتبة آمال عثمان تتهمهن فيه بالشهادة الزور.

وتستمع نيابة جنوب الجيزة الكلية لأقوال محامي الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي حول البلاغ المقدم منه وكيلا عنه حيث اتهم الفنانة هالة صدقي والاعلامية بسمة وهبة والكاتبة آمال عثمان بالشهادة الزور والسب والقذف.

وقال محامي شاليمار شربتلي ان المشكو في حقهن شهدن أمام المحكمة ان عمر زهران برئ وأنهن علمن أن المخرج خالد يوسف زوجها هو من استولى على المجوهرات محل القضية.

وطلب دفاع المخرج عمر زهران الأسبوع الماضي استدعاء كل من الفنانة هالة صدقي والفنان عمرو سعد عقب الاستماع لأقواله في اتهام شاليمار شربتلي والمخرج السينمائي خالد يوسف له بخيانة الأمانة.

وطلب شريف حافظ المحامي خلال التحقيقات استدعاء هالة صدقي وعمرو سعد وياسر كمال المحامي لانهم يعلمون ظروف كتابة ايصال الأمانة محل الاتهام والخلافات السابقة بين طرفي الايصال ولاسباب اخري سوف تكشف عنها التحقيقات.

وقررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية اخلاء سبيل المخرج عمر زهران في بلاغ جديد قدمه ضده المخرج خالد يوسف وزوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي يتهماه فيه بخيانة الأمانة.

ومثل المخرج عمر زهران أمام النيابة لسماع أقواله في الاتهام المسند إليه بخيانة الأمانة باظهار ايصال حرره خالد يوسف لزوجته شاليمار شربتلي خلال جلسة محاكمته في قضية سرقة المجوهرات الشهيرة.

وتضمن البلاغ ان المخرج عمر زهران خلال جلسة محاكمته أمام محكمة جنح مستأنف الجيزة بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي تقدم لهيئة المحكمة بايصال أمانة موقع من خالد يوسف لصالح زوجته شاليمار شربتلي بمبلغ ١٢ مليون جنيه مصري وعمر زهران موقع شاهد عليه في ١ اكتوبر ٢٠١٩ فحررت شاليمار بلاغا ضد اتهمته فيه انه خائن للأمانة.

وقال دفاع عمر زهران انه تقدم بالإيصال تأكيدا للمحكمة أنه لم يسرق مجوهرات شاليمار شربتلي بدليل أنها وزوجها خالد يوسف يأتمناه على أموالهما.