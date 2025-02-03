حبايبنا أهم.. أهالي غزة يستقبلون الجرافات المصرية بالزغاريد والأهازيج| شاهد

في مشهد يعكس الأمل والتفاؤل، احتشد العشرات من أهالي قطاع غزة بشوارع المدينة، وأطلقوا الزغاريد والأهازيج احتفالا بوصول أولى الجرافات المصرية التي ستقوم بإزالة الأنقاض والمنازل المدمرة جراء العدوان الأخير.

وكان لافتًا أن البسمة والسعادة الغامرة كانت واضحة على وجوه العديد من الفلسطينيين، الذين استقبلوا الجرافات المصرية التي حملت معها أملاً جديدًا في إعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الصهيونية بالأعلام المصرية.

https://x.com/Abu_Salah9/status/1886364500833517865

وقال أحد سكان غزة: “حبايبنا المصريين أهم.. وصلوا وصلوا.. تحيا مصر تحيا مصر.. مصر أم الدنيا”.

وأضاف: “وصول هذه الجرافات يا جماعة الخير يعني أنه ليس هناك عملية تهجير وإنما إزالة الأنقاض والإعمار ونحن غصبن عنهم هنعمرها بإذن الله."

كانت مصر أعلنت عن إرسال قافلة من الجرافات والمعدات الثقيلة ضمن حملة دعم لإزالة الأنقاض وفتح الطرقات في غزة، وذلك في خطوة مهمة ضمن جهود الإعمار التي تشمل أيضًا إرسال مساعدات إنسانية وطبية.