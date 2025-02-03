رمضان 2025.. طرح بوستر وليد فواز من مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

طرحت منصة "واتش إت" البوستر الدعائي للفنان وليد فواز من مسلسل “شهادة معاملة أطفال” بطولة الفنان محمد هنيدي، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

وشاركت المنصة البوستر عبر موقع “فيسبوك”، وعلقت عليه “استعدوا لمواقف كوميدية وضحك ماينتهيش مع وليد فواز في مسلسل شهادة معاملة أطفال في رمضان 2025”.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، خالد أنور وغيرهم.



"شهادة معاملة أطفال" من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

العمل الجديد ينتمي إلى فئة الكوميديا الاجتماعية، حيث يقدم مواقف طريفة ومواقف مليئة بالضحك في إطار قصصي ممتع يتناول قضايا الحياة اليومية والعلاقات الإنسانية.



يعود محمد هنيدي للمشاركة في الموسم الدرامي الرمضاني بعد فترة غياب وقدم مؤخرا فيلم مرعي البريمو ومسلسل أرض النفاق.