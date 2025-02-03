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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

5 سنوات لعاطل يتاجر فى المواد المخدرة بجنوب سيناء

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
ايمن محمد

عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، في جلستها التي عقدت اليوم بمدينة طور سيناء،  عاطل بمدينة ابورديس بالسجن  5 سنوات وغرامة 50 الف جنية ، لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة .

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور أحمد عبد الحي وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 16أكتوبر الماضي، عند مرور الجهات الامنيه بتفقد الحاله الامنيه بمساكن بتروجيت بمدينه ابو رديس لضبط الخارجين عن القانون وكل من تسول له نفسه ارتكاب الجريمه وكل ما يحل به الامن العام وضبط المتهمين الهاربين من قضايا مطلوب التنفيذ عليهم شاهدت الجهات الامنيه سياره ربع نقل تحمل لوحات ط.ج. س رقم 8636 واقفه على جانبي الطريق وبها احد الاشخاص.

وعند الاقتراب منه حاول الهرب الى ان الجهات الامنيه تمكنت من ضبطه ويدعى جمعة .ع.ح .ع عاطل 24 سنه، وشهرته جمعه الاحمر والمعلوم لدى الجهات الامنيه كونه له كارت معلومات جنائيه لاتهامه من قبل في العديد من قضايا المخدرات، وبسؤاله انت رخيص السياره والترخيص القياده افاد انه ليس معه تراخيص للسياره او رخصه قياده، وبتفتيش السياره عثر بداخلها على 20 قطعه كبيره الحجم داخل كيس بلاستيك خلف كرسي القياده،  تشبه في كونها لمخدر الحشيش،  وبتفتيش " تابلوه " السياره عثر بداخله على مبلغ 1800 جنيه وجهاز محمول. 

و بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط،  اعترف بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار،  والمبلغ المالي متبقي من حصيله البيع،  المحمول لتسهيل الاتصال  بالعملاء،  السيارة  تستخدم فى نقل المواد المخدرة .

تم تحرير محضر بالواقعه برقم 510 لسنه 2024 ابورديس ، وبعرض المتهم على جهات التحقيق،  امرت بحبسه احتياطيا على ذمه التحقيق،  مع مراعاه التجديد،  وايداع المبلغ المضبوط خزينه المحكمه ، والتحفظ على السيارة والمضبوطات..

وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات،  وقيدت برقم 1132كلى جنوب سيناء، 

 وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم .

جنوب سيناء مخدرات محكمة الحبس جنايات

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