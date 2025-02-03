عبدالله كميل: اعتداءات الاحتلال في طولكرم بالضفة الغربية كارثة كبيرة

أكد اللواء عبدالله كميل، محافظ طولكرم، أن ما يحدث كارثة كبيرة أعد لها منذ فترة كبيرة، مشيرا إلى أن إسرائيل تخطط لشن غارات وعدوان على محافظة طولكرم بالضفة الغربية.

وقال عبدالله كميل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الهجوم على شمال الضفة الغربية بدءا من جنين، وتلاها طولكرم، مؤكدا ان ما يحدث في طولكرم يندي له الجبين، سواء من عمليات تدمير شاملة أو النزوح تحت تهديد السلاح

وتابع محافظ طولكرم، أن شبكات الصرف الصحي والمياة وشبكات الكهرباء والمياه، إضافة إلى عمليات التنكيل بحق المواطنين الفلسطينيين.