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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ندوات وفعاليات متنوعة.. إقبال متزايد على معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب
هاني حسين

قالت زينب شبل مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنّ المعرض سجل 4.5 ملايين زائر في العشرة أيام الماضية، وتوافد اليوم عدد كبير من الزائرين من مختلف الجنسيات والأعمار.

وأضافت "شبل"، في مداخلة هاتفية على “ القاهرة الاخبارية ”، أنّ المعرض شهد هذا العام نشاطا للطفل، فقد قدم جناح الطفل في المعرض فعاليات مختلفة بها الكثير من الورش والندوات التثقيفية والأدبية للأطفال بشكل عام.

وتابعت: "هذه الندوات وحفلات التوقيع للأطفال سبب رئيسي وكبير لتشجيع الطفل على الاهتمام بالقراءة والتعلق بالكتاب الورقي، نظرا للتطورات الطارئة على العادات التقليدية للقراءة".

وواصلت: "المعرض هذا العام شهد إصدار العديد من المشروعات التي أطلقتها وزارة الثقافة المصرية، إذ أكد وزير الثقافة على أن يكون المعرض منصة مهمة لإبراز الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا في خدمة الثقافة، لاسيما الذكاء الاصطناعي، إذ جرى الاعتماد عليه في مشروعات عديدة مثل مشروع الإجابة الذكية، إذ يوفر الإجابات السريعة والسلسة للزائرين في المعرض، واستكشاف الوسائل المعرفية لسلسلة الكاتب الدكتور أحمد مستجير". 
 

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