“أوعى تزعل إنك متربي”.. مي كساب توجه رسالة عبر إنستجرام

وجهت الفنانة مي كساب، رسالة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، تحدثت فيها عن أهمية التمسك بالأخلاق والأصول، مؤكدة أن العدل الإلهي هو الفاصل في النهاية.

ونشرت كساب منشورًا قالت فيه “أوعى تزعل إنك متربي.. أوعي تزعل إنك ابن أصول.. أصل في الآخر طولت قصرت ربك عدل.”

رمضان ٢٠٢٥

وتشترك مي كساب في التحضيرات والاستعدادات لـ مسلسل نون النسوة ( اسم مؤقت) والذى يعتمد على بطلتين نسائيتين، حيث تعاقدت النجمة مى كساب لتكون البطلة الأولى فى العمل.

ومن المقرر أن يعرض العمل فى سباق رمضان 2025 المقبل، وهو مكون من 15 حلقة، من تأليف محمد الحناوى، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

موسم رمضان



وكانت مي كساب حققت نجاحًا كبيراً في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل العتاولة، وشاركها في بطولته كل من أحمد السقا وطارق لطفي وزينة، ومصطفي ابو سريع ونهي عابدين وهدي الاتربي وغيرهم

شاركت المنتجة مها سليم في رمضان الماضي بمسلسلين منهما "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق ، وإخراج محمد سامي.