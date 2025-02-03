استدعاء ضابط التحريات لسماع أقواله في واقعة هروب فتاة ليل بالقطامية

قررت جهات التحقيق استدعاء ضابط التحريات لسماع أقواله في واقعة هروب فتاة ليل وقفزها من الطابق الثالث هربا من صديقها أثناء ممارسة العلاقة المحرمة في القطامية.

وقررت جهات التحقيق الاستعلام عن حالة الفتاة التي قفزت من الطابق الثالث هربا من صديقها أثناء ممارسة العلاقة المحرمة معها بمنطقة القطامية.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب لقيامه باحتجاز فتاة ليل داخل شقة بمنطقة القطامية، وقفز الفتاة من شرفة الشقة هاربة منه لتسقط مصابة بكسور وكدمات.

كشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن الفتاة في العقد الثالث من العمر وكانت برفقة صديقها لقضاء سهرة حمراء داخل الشقة وبعد ذلك رفض الشاب اعطائها مبلغ طلبته منه، واحتجزها بداخل الشقة.

كما أشارت تحريات أجهزة أمن القاهرة إلى أن الفتاة غافلت الشاب وقامت بالقفز من شرفة الطابق الثالث حيث احتجزها الشاب، لتسقط مصابة بكسور وكدمات ويتم نقلها للمستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة القطامية تضمن ورود إشارة من المستشفى العام أفادت باستقبال فتاة في العقد الثالث من العمر بها كسور وسحجات وكدمات متفرقة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي اجرتها فرق المباحث في القاهرة أن الفتاة كانت لدى صديقها لإقامة علاقة غير شرعية وبعد الانتهاء احتجزها ورفض دفع اموالها فقامت بالقفز من شرفة الطابق الثالث.