أمنية باهي: فرصة برنامج كاستينج هدية من الله.. وعملت على استغلالها

استضافت "صاحبة السعادة" أبطال مسلسل "ساعته وتاريخه" وضيوف الحلقة أمنية باهي وإسلام خالد وأحمد أسامة وسيف محمود وميشيل مساك وسلمي عبدالكريم وكيرليس طلعت وموريس مودي وكذلك مريم نشأت وماريا مخائيل وأمنية باهي ودنيا نعمان وشهيرة الصاوي ولميس محمود.

وأكدت أمنية باهى، نجمة برنامج "كاستنج"، وبطلة مسلسل “ساعته وتاريخه”، أن فرصة برنامج “كاستينج” يعد هدية من الله سبحانه وتعالى، وقمت بأستغلالها بشكل إيجابي، مشيرة إلى أنه عملت على ملء تطبيق على السوشيال ميديا للتقديم للبرنامج وتم تصفية 14 ألف متسابق حتى وصل العدد لـ13 متسابق".

وقالت أمنية باهي، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي"، أنه تلقيت مكالمة هاتفية من المخرج عمرو سلامة، من أجل عمل حلقة في برنامج “كاتسينج”، وحققت نجاح كبير، وكنت سعيدة بسبب ردود الأفعال الإيجابية من الجميع.



