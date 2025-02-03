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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شاهد.. فعاليات نهائي بطولة الجمهورية للفروسية لقادرون باختلاف "ذوي الهمم"

بطولة الجمهورية للفروسية
بطولة الجمهورية للفروسية
كريم عاطف   -  
تصوير: عمر خالد

انطلقت أمس الأحد فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية لقادرون باختلاف " ذوي الهمم "، والتي إقيمت على ملاعب نادي فروسية الحرس الجمهوري بالتعاون مع نادي نوبلس للفروسية والاتحاد المصري للإعاقة الذهنية.       

          

وشارك بطولة الجمهورية للفروسية لقادرون باختلاف ، 30 لاعب ولاعبة من ذوي الهمم على مستوى محافظات الجمهورية.

وشهد الدور النهائى من بطولة الجمهورية للفروسية، منافسة قوية بين اللاعبيين، وحماس من قبل المشجين من الاهالي والإصدققاء لدعم لاعبيهم . 

و أشادت أمل مُبدي رئيس الاتحاد الرياضي المصري لذوي الإعاقات الذهنية، ونائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم ودمج ذوي الهمم في المجتمع، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في 2014.

وأضافت رئيس الاتحاد الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية "مصر حققت العديد من الإنجازات لصالح ذوي الإعاقة، أبرزها إصدار قانون رقم 10 لعام 2018، الذي يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وأبطالنا من ذوى الهمم الورد اللي فتح في جناين مصر ".

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