على أجنحة الخيال الفارسي.. 69 قصة من كنوز الشرق

يعد كتاب حكايات فارسية الصادر عن قصور الثقافة واحدًا من أبرز أعمال الأستاذ الدكتور يحيى الخشاب، الذي يُعتبر أحد رواد الدراسات الشرقية في الجامعات المصرية خلال القرن الماضي.

يقدم هذا الكتاب إطلالة شاملة على الأدب والتراث والتاريخ الفارسي، عبر مجموعة من الحكايات التي تُبرز أهمية القصة في تشكيل الوعي الثقافي والهوية القومية للشعوب.

أهمية الحكاية في الأدب الفارسي

تحتل الحكاية مكانة فريدة في الأدب الفارسي، حيث ارتبطت بالموروث الثقافي منذ أقدم العصور. فقد كانت أداة لتعليم الملوك وتوجيه الشعوب

بالإضافة إلى دورها في غرس الحماسة وبث القيم الأخلاقية. لذلك، تُعد الحكايات الفارسية رافدًا رئيسيًا في تشكيل الهوية الثقافية والقومية.

أسلوب الدكتور يحيى الخشاب

تميز الدكتور يحيى الخشاب في ترجمته لهذه الحكايات بأسلوبه السلس والبسيط، بعيدًا عن الترجمة الحرفية الجامدة التي تفتقر إلى الروح. بل كان بمثابة سفير أمين ينقل جوهر الحكايات من الفارسية إلى العربية، مراعياً إيصال قيمتها الأدبية وروحها الثقافية للقارئ العربي.

محتوى الكتاب

يضم الكتاب 69 حكاية مختارة بعناية من أهم وأشهر كتب الأدب الفارسي، وهي: