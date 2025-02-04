تحذيرات من الشبورة.. أمطار خفيفة تضرب هذه المحافظات اليوم

تشهد حالة الطقس اليوم استقرارا نسبيا في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء البلاد، بينما تشهد بعض المناطق على السواحل فرص أمطار تكون خفيفة وغير مؤثرة في حالة الطقس.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن التحذير خلال الطقس اليوم، وهذه الفترة هو من نشاط الشبورة المائية صباحاً على الطرق، حيث تكون كثيفة أحياناً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

عن حالة الطقس بشكل عام، يكون الطقس معتدل نهاراً على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والعظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة.

أما عن فرص الأمطار خلال الطقس اليوم، تشهد مناطق من السواحل الشمالية الغربية على البلاد فرص أمطار خفيفة تكون على فترات متقطعة خلال فترات المساء.

عن حالة البحرين خلال الطقس اليوم، تشهد شواطئ البحرين المتوسط والاحمر استقرار نسبي في حالة الأمواج بعد موجة الاضطراب التي شهدتها خلال اليومين الماضيين نتيجة نشاط الرياح.

حيث من المتوقع أن يكون البحر المتوسط اليوم، معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران، أما البحر الأحمر يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متران إلا ربع.

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 9 درجات

جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 12 درجة