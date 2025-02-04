حقيقة توقيع نجم الأهلي السابق لـ الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، نقلا عن مصدر مقرب من محمد شريف لاعب الخليج السعودى، حقيقة توقيعه على عقود الانضمام لصفوف الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد »، إن محمد شريف لم يوقع للزمالك حتى الآن، لكن اللاعب يرغب في العودة للأهلي عن توقيعه للزمالك.

وأكد المصدر أن محمد شريف يرغب فى الانضمام للأهلى ، ولذا ينتظر حتى آخر لحظة حتى يتضح موقفه النهائي.

وأوضح حتحوت، أن محمد شريف، يتعرض لمغريات عديدة من الزمالك، على مبلغ مليون دولار بالعملة المحلية فور التوقيع وإنه ينتظر اتضاح الرؤية بشكل أكبر لحسم قراره.