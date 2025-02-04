هشام حنفى: أتمنى اعتزال معلول بقميص الأهلى.. وبيراميدز يلعب بدون ضغوط

قال هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، إن فريق المنصورة يعانى من أزمة كبيرة ويجب على الجميع مساندته.

وتابع هشام حنفي خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور:" علاء نوح مدرب كبير وضد قراره بعدم قيادة المنصورة أمام بيراميدز".

وأضاف:" الأهلي كالعادة يلعب على المكسب فى كل مباراة، وفقد النقاط سيكون صعبًا على الأهلي لأن بيراميدز يلعب بدون ضغوط".

وأكمل هشام حنفي:" جراديشار تحركاته جيدة فى الملعب وسيتأقلم مع الوقت فى الأهلي".

واستطرد:" أطالب إمام عاشور بزيادة التركيز فى الملعب وسيصبح أفضل لاعب فى مصر".

وأردف:" إمام عاشور لا غنى عنه فى فريق الأهلي ويعتمد كولر عليه بشكل أساسي والأهلي لا يعتمد على النجم الأوحد".

وأشار هشام حنفي إلى معاناة علي معلول وتأثره بالإصابة قائلًا:" علمت من الجهاز الطبي للأهلي بتأثر على معلول بالإصابة حتى الأن".

وشدد نجم الأهلي السابق، على أن علي معلول قدم تاريخاً كبيراً مع القلعة الحمراء ولكن استمراره صعب ويتمنى أن يعتزل بقميص الأهلي".



وكشف هشام حنفي لأول مرة ما دار بينه وبين الكابتن محمود الخطيب عقب عودته من رحلة الاحتراف:" الخطيب رفض اعتزالي فى الأهلى وتواصل معي شخصياً وطلب مني الاستمرار في الملاعب".

واختتم:" شوبير أثبت أنه حارس المستقبل، والشناوى رقم واحد فى حراسة مرمى الأهلي ومنتخب مصر".