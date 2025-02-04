أحمد عبد الحليم: أرفض سياسة التدوير في الأهلي.. وبيراميدز استفاد من إصابة السعيد

رفض أحمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك السابق سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى داخل فريق الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبد الحليم في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: أرفض التدوير فى مركز حراسة المرمى بالنادي الأهلي، وأطالب كولر بعدم التدوير بين الشناوي وشوبير.

وأضاف:الزمالك تأثر بخروج عبد الله السعيد أمام بيراميدز، فهو مصدر ثقة للفريق فى الملعب.

وتابع: فريق بيراميدز شعر بالاطمئنان بعد خروج عبد الله السعيد من الملعب.

وأتم: محمود حمدي الونش سيستعيد مستواه قريباً مع الزمالك، وسيظهر بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة.