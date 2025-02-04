هواتف لن تستطيع تشغيل تطبيق واتساب بداية من أول مايو

إذا كنت ممن يملكون هواتف آيفون ذات الطرازات القديمة، فقد يكون الوقت قد حان الوقت للقيام بتحديثه أو القيام بالبحث عن العديد من البدائل، وذلك لأن تطبيق واتساب سيتوقف عن العمل وذلك على بعض الهواتف قريبًا.

وأعلنت شركة ميتا المسؤولة عن تطبيق واتساب، عن القيام بإيقاف دعم تطبيقها على بعض أجهزة آيفون والتي تعمل بالعديد من الإصدارات القديمة وذلك من نظام التشغيل، وذلك اعتبارًا من شهر مايو 2025.

يأتي هذا القرار في إطار العديد من التحديثات الدورية والتي تهدف إلى القيام بتحسين أداء التطبيق والقيام بتعزيز معايير الأمان.

أجهزة سيتوقف واتساب من العمل عليها

في السياق نفسه، سيشمل إيقاف تطبيق واتساب العديد من الهواتف والتي تعمل بالعديد من الإصدارات الأقدم من iOS 15.1، مما يعني أن مستخدمي بعض طرازات الهواتف القديمة لن يتمكنوا من القيام بتشغيل التطبيق بعد مرور شهر مايو أما عن الأجهزة التي سيتوقف دعمها رسميًا فهي ستشمل كلا من آيفون 5s وآيفون 6 وآيفون 6 بلس وذلك إلى جانب أنه لن يتمكن المستخدمون والذين يعتمدون على العديد من الإصدارات التجريبية عبر TestFlight من القيام بالاستمرار في استخدام التطبيق وذلك على الأجهزة السابقة .

ثغرة في واتساب

على الجانب الآخر لم يقتصر القرار على تطبيق واتساب العادي فقط، بل في المقابل قد يمتد أيضًا ليشمل تطبيق واتساب للأعمال، وذلك يعني أن الشركات الصغيرة ورواد الأعمال والذين يعتمدون على التطبيق في القيام بالتواصل مع عملائهم قد يواجهون العديد من التحديات عند استخدامهم لهذه الأجهزة ذا الطرازات القديمة.

لذا على مستخدمي الهواتف القديمة التحقق من تحديثات النظام باستمرار والانتقال إلى هاتف أحدث ومحاولة استخدام واتساب ويب.