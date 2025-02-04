تداول 29 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن وغادرته 6 سفن، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء، والتي تم التداول عليها 29 سفينة حاويات وبضائع عامة .. كما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5 آلاف و690 حركة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم /الثلاثاء/، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 10 آلاف و 93 طنا تشمل : 300 طن يوريا و9 آلاف و 793 طن بضائع متنوعة .

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 48 ألفا و 525 طنا تشمل : 4 آلاف و 900 طن ذرة و 2731 طن خشب زان و 6 آلاف و 500 طن سكر و16 ألفا و 110 أطنان حديد و5 آلاف و 263 طن فول و13 ألفا و 21 طن خردة، بينما بلغت حركة الوارد من الحاويات 157 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 425 حاوية مكافئة.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 33 ألفا و 165 طنا..بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 64 ألفا و 7 أطنان .