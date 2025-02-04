بعد ظهور نتيجة الاعدادية.. طالب يلقي نفسه في النيل بالمنوفية لسوء درجاته

تكثف قوات الإنقاذ النهري في محافظة المنوفية من جهودها للبحث عن جثمان طالب بالشهادة الإعدادية القي بنفسه من أعلي كوبري النعناعية في مياه النيل بسبب سوء درجاته في التيرم الاول.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من شرطة اشمون بالقاء طالب بالصف الثالث الاعدادي بنفسه داخل مياه النيل من أعلي كوبري النعناعية.

بالانتقال تبين قيام الطالب “ محمد.ا ” 15 عاما بالقاء نفسه في النيل بعد إصابته بحالة نفسية سيئة بسبب سوء درجاته في التيرم الاول بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها للبحث عن الجثمان حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.