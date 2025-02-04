ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة برقم الجلوس أونلاين وفي المدارس .. الآن

تلقت جميع المدارس بمحافظة القاهرة تعليمات رسمية بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة برقم الجلوس وإتاحتها بشكل مجاني لجميع الطلاب وأولياء الامور.

وظهرت رسميا نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة برقم الجلوس بشكل مجاني وبدون أي رسوم ، بعد أن كانت قد أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، خدمة الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة بشكل غير مجاني أمس عبر الاتصال من أي تليفون ارضى على 09000100 ، 09000111 ومن أي تليفون محمول على 5757.

كما أتاحت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة إمكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة عبر خدمة المحادثة الألية (Chatbot) بعد الدفع عن طريق كود فورى أو الدفع من خلال البطاقة الائتمانية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة برقم الجلوس يمكن الوصول إليه بشكل مباشر من خلال الضغط هنا

وعلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة برقم الجلوس يكون على الطالب فقط إدخال رقم جلوسه بشكل صحيح ثم الضغط على عرض النتيجة.

ويقدم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة برقم الجلوس لكل طالب درجاته كاملة في جميع المواد ومجموعه الكلي في الفصل الدراسي الأول.

وكان قد اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥بنسبة نجاح ٧٢.٩٤ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٩٣٥٧ طالب وطالبة حضر ١٩٥٣١٦ طالب وطالبة ونجح منهم ١٤٢٤٦٥ طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة لطلاب الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦.٩ % ، ونتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة لطلاب مدارس المكفوفين بنسبة نجاح ٨٦.٥ % ، ونتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة لطلاب المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٤.٤٣ % ، ونتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة لطلاب المدارس الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٦.٠٩ % ، ونتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة لطلاب المدارس الإعدادية الرياضية ٥٨.٥٩% .