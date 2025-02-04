قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال أيام.. أول مواعيد إعلان سعر الفائدة في البنوك
الغرفة التجارية: 2000 جنيه تكفي احتياجات أسرة مصرية من «الياميش»
ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة برقم الجلوس أونلاين وفي المدارس .. الآن
جميع السلع موجودة.. الغرفة التجارية تزف بشرى عن تخفيضات معارض أهلا رمضان
لقطات من مران الزمالك اليوم استعداد لمواجهة الدراويش في الدوري
موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة
إنذار بحرى | أمواج 6 متر .. إضطراب الملاحة على البحر المتوسط
ليفربول يجدد عقد محمد صلاح
خالد الجندي: المعاصي قد تؤدي إلى زوال النعم
الأعلى للإعلام يصدر ضوابط خاصة بالإعلان عن المستحضرات الطبية والمسابقات
تخفيضات 30%| الغرفة التجارية تعلن أسعار الياميش والسلع بـ أهلا رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة برقم الجلوس أونلاين وفي المدارس .. الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025
نتيجة الشهادة الإعدادية 2025
ياسمين بدوي

تلقت جميع المدارس بمحافظة القاهرة تعليمات رسمية بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة برقم الجلوس وإتاحتها بشكل مجاني لجميع الطلاب وأولياء الامور.

وظهرت رسميا نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة برقم الجلوس بشكل مجاني وبدون أي رسوم ، بعد أن كانت قد أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، خدمة الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة بشكل غير مجاني أمس عبر الاتصال من أي تليفون ارضى على 09000100 ، 09000111 ومن أي تليفون محمول على 5757.

كما أتاحت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة إمكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة عبر خدمة المحادثة الألية (Chatbot) بعد الدفع عن طريق كود فورى أو الدفع من خلال البطاقة الائتمانية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة برقم الجلوس يمكن الوصول إليه بشكل مباشر من خلال الضغط هنا

وعلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة برقم الجلوس يكون على الطالب فقط إدخال رقم جلوسه بشكل صحيح ثم الضغط على عرض النتيجة.

ويقدم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة برقم الجلوس لكل طالب درجاته كاملة في جميع المواد ومجموعه الكلي في الفصل الدراسي الأول.

وكان قد اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥بنسبة نجاح ٧٢.٩٤ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٩٣٥٧ طالب وطالبة حضر ١٩٥٣١٦ طالب وطالبة ونجح منهم ١٤٢٤٦٥ طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة لطلاب الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦.٩ % ، ونتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة لطلاب مدارس المكفوفين بنسبة نجاح ٨٦.٥ % ، ونتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة لطلاب المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٤.٤٣ % ، ونتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة لطلاب المدارس الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٦.٠٩ % ، ونتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة لطلاب المدارس الإعدادية الرياضية ٥٨.٥٩% .

الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية 2025 نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2025 في 13 محافظة .. ظهرت الآن

أرشيفية

إلغاء حكم حبس الشيخ محمد أبو بكر في قضية ميار الببلاوي

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2025 | تداول قوائم الدرجات بـ"فيس بوك"

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في 15 محافظة .. درجاتك هنا

محمد صلاح

ليفربول يجدد عقد محمد صلاح

إجازات شهر رمضان 2025

بشرى لموظفي الدولة والمدارس.. إليك تفاصيل إجازات شهر رمضان 2025

الشيف الشربيني

مين صاحب الفيلا.. الشيف الشربيني أمام النيابة بسبب خناقة طليقته وابنته

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

نصيحة لأصحاب العداد مسبوق الدفع بداية كل شهر تجنبك خصم الرصيد

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أطعمة ومشروبات تسبب اصفرار الأسنان .. احذر عادة قضم الأظافر

طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة فى دقائق.

طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة فى دقائق

احذر المبيضات الصناعية.. 8 طرق لجعل قهوتك صحية أكثر

احذر المبيضات الصناعية.. 8 طرق لجعل قهوتك صحية أكثر

بالصور

بحضور لبلبة ومنذر رياحنة.. لقطات من عزاء شقيق مصطفى شعبان

لبلبلة من عزاء شقيق مصطفي شعبان
لبلبلة من عزاء شقيق مصطفي شعبان
لبلبلة من عزاء شقيق مصطفي شعبان

أحمد السقا وعمرو الليثي.. أبرز حضور عزاء شقيق مصطفي شعبان

أحمد السقا ومصطفي شعبان
أحمد السقا ومصطفي شعبان
أحمد السقا ومصطفي شعبان

الحصبة تحولت وباء .. قلق في المغرب وعودة للتعليم عن بعد

أنتشار مرض الحصبة في المغرب
أنتشار مرض الحصبة في المغرب
أنتشار مرض الحصبة في المغرب

تعليق مؤثر لجمال شعبان على وفاة ابن حزنا على رحيل والده في المحلة

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

فيديو

لبلبلة من عزاء شقيق مصطفي شعبان

بحضور لبلبة ومنذر رياحنة.. لقطات من عزاء شقيق مصطفى شعبان

أحمد العوضى

أحمد العوضي يكشف عن الأغنية الدعائية لمسلسل "فهد البطل" |فيديو

ابناء الفنانين

ابن الوز عوام.. أبناء النجوم يسيطرون على دراما رمضان 2025

قضية شاليمار شربتلي

بلاغات بالشهادة الزور ضد ٣ نجمات .. تطورات جديدة في قضية مجوهرات شاليمار شربتلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المستشار وليد رضوان

المستشار وليد رضوان يكتب: أزمة القوانين الاستثنائية فى العلاقة بين المالك والمستأجر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

المزيد