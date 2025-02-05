شاهد| جيب شيروكي 2026 الجديدة

رصد مصورون التجسس سيارة جيب شيروكي موديل 2026 خلال اختبارها علي الطريق السريع، ومن المتوقع ظهور سيارة جيب شيروكي موديل 2026 رسيما خلال العام الجاري 2025 .

جيب شيروكي موديل 2026

- مواصفات جيب شيروكي موديل 2026

جيب شيروكي موديل 2026

تظهر سيارة جيب شيروكي موديل 2026 بـ تصميم أكبر وأقوى، بالاضافة إلي وجود نظام نقل حركة هجين لسيارة شيروكي الجديدة.

تمتلك سيارة جيب شيروكي موديل 2026 تصميم مميز من ضمنها، أقواس عجلات شبه منحرفة، وبها شبك مكون من 7 فتحات، وبالتأكيد ستستند شيروكي الجديدة علي منصة STLA Large الخاصة بسيارات SUV الكهربائية، وتظهر بقسم خلفي أطول شأنه أن يحسن مساحة الصندوق الخلفي .

جيب شيروكي موديل 2026

تدعم منصة STLA Large محركات البنزين والهجينة والكهربائية، وبالتالي ذلك سيميز سيارة جيب شيروكي موديل 2026 الجديدة .

وتم تجهيز النموذج الأولي بمحرك يعمل بالبنزين كما يتضح من أنبوب العادم، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان النظام الهجين موجوداً أيضاً على متن السيارة التجريبية ام لا .

- تاريخ صناعة سيارات جيب شيروكي

جيب شيروكي موديل 2026

جيب هي سيارة دفع رباعي للاستعمالات المتعددة من الحجم المتوسط وتنتج من قبل قسم جيب في شركة كرايسلر، وكان أول ظهور لجراند شيروكي سنة 1992 في مدينة ديترويت في ولاية ميشيجان الأمريكية.

وبدا تاريخ جيب عندما بدأت الحرب العالمية الثانية عندها أصدر الجيش الأمريكي بيانا يقول فيه أنه يريد سيارة قوية وجبارة تتحمل الصعاب وذات دفع رباعي، خفيفة، سريعة الانطلاق، تدخل في الوحول والجبال وجميع الأماكن، ثم لم يمض وقت قليل وخلال أقل من 50 يوما استجابت جيب لهذه المطالب وكانت الأولى التي استجابت لهذه المطالب وتم عندها اختراع ما يسمى بسيارة الجيب ويليز موديل 1943 .

جيب شيروكي موديل 2026

لولا جيب لما نجحت أمريكا في الحرب العالمية الثانية، وعندها نجحت جيب وبدأ مشوارها الطويل والتقني وعرفت كأقوى سيارات الدفع الرباعي في العالم، ثم توالت الإنتاجات وتم في ما بعد وفي أواخر السبعينيات اختراع جيب رانجلر التي حققت نجاحا كبير وصار لها صدى واسع في مجال الدفع الرباعي .

جيب شيروكي موديل 2026

وتم اختراع جيب شيروكي استنادا إلى قبيلة شيروكي الهندية التي كانت تسكن أمريكا، وتتميز سيارات جيب بقوتها العالية وعزمها القوي جدا في الشوارع وفي الوحول وفي جميع الأماكن في الأرض.