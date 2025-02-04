رئيس بلايستيشن السابق يصدم عشاقه بمعلومات عن PS6

فاجأ شون ليدن، الرئيس السابق لقسم بلايستيشن، عشاق الألعاب بتصريح غير متوقع حول مستقبل PS6، حيث أشار إلى أن الجهاز القادم من Sony قد لا يكون رقميًا بالكامل، على عكس ما توقعه الكثيرون في ظل توجه الشركات نحو التخلي عن الأقراص الفيزيائية والاعتماد الكلي على الخدمات السحابية والتنزيلات الرقمية.

هل تحتفظ Sony بمحرك الأقراص؟

في لقاء جديد، أوضح ليدن أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على قرار Sony بشأن مستقبل مشغل الأقراص في PS6، مشيرًا إلى أن السوق لا يزال يحتوي على عدد كبير من اللاعبين الذين يفضلون امتلاك الألعاب فعليًا بدلًا من الاعتماد الكامل على النسخ الرقمية أو خدمات الاشتراك.

وقال ليدن:"هناك اعتقاد واسع بأن مستقبل الألعاب سيكون رقميًا بالكامل، لكن الواقع أكثر تعقيدًا. هناك شريحة كبيرة من اللاعبين لا تزال تعتمد على الأقراص الفيزيائية، خاصة في الأسواق التي تعاني من مشاكل في سرعات الإنترنت أو توفر الخدمات السحابية".

تحديات الانتقال إلى عالم رقمي بالكامل

رغم أن شركات الألعاب الكبرى مثل Microsoft وSony تتجه نحو الرقمنة، إلا أن هذا التحول لا يزال يواجه عدة تحديات، أبرزها مشاكل سرعة الإنترنت: في العديد من الدول، لا تزال البنية التحتية غير قادرة على دعم التحميلات الكبيرة أو اللعب السحابي بكفاءة.

ملكية الألعاب: هناك جدل حول فقدان اللاعبين لحق امتلاك ألعابهم فعليًا، حيث تفرض المتاجر الرقمية قيودًا على إعادة البيع أو التبادل.

أسعار الألعاب الرقمية: على الرغم من أن الألعاب الرقمية توفر الراحة، إلا أنها غالبًا ما تكون بنفس سعر النسخ الفيزيائية أو أغلى أحيانًا، مما يجعل بعض اللاعبين يفضلون شراء الأقراص القابلة لإعادة البيع.

موقف سوني من التحول الرقمي

رغم أن جهاز PS5 قدم خيارين: نسخة قياسية بقرص وأخرى رقمية بالكامل، إلا أن نجاح النسخة العادية يوضح استمرار وجود طلب كبير على مشغل الأقراص.

من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت Sony ستتخلى كليًا عن الأقراص مع PS6، لكن تصريحات شون ليدن تشير إلى احتمال الإبقاء على خيار فيزيائي.

متى يصدر PS6؟

حتى الآن، لا توجد معلومات رسمية حول موعد إصدار PS6، ولكن التسريبات السابقة أشارت إلى أن الجهاز قد يظهر في الأسواق بحلول عام 2027 أو 2028، حيث تعمل Sony حاليًا على تطويره ليكون قادرًا على تقديم أداء أعلى وتجربة لعب محسّنة مقارنة بـ PS5.

رغم التوجه العالمي نحو الألعاب الرقمية، يبدو أن PS6 قد لا يكون جهازًا رقميًا بالكامل، حيث لا تزال هناك شريحة كبيرة من اللاعبين تفضل استخدام الأقراص الفيزيائية.

في ظل هذه التحديات، قد تتخذ Sony قرارًا بالإبقاء على خيار تشغيل الأقراص، مما يعني أن الجيل الجديد قد يوفر مرونة أكبر في أسلوب اللعب.