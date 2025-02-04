شبانة يكشف مفاجأة بشأن موقف الأهلي من التجديد للشناوي

كشف الاعلامي محمد شبانة موقف الاهلي من التجديد لحارس مرمي الفريق محمد الشناوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب شبانة:الشناوي طلب يجدد ٣ سنين و الاهلي مفكرش ووافق بأكبر فئه ماديه كمان وهيتم الاعلان عن التجديد قريبا.

كان الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي قد حقق فوزا مهما على حساب مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع ‏الفريقين على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري.‏



موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بتروجت يوم الخميس الموافق 6 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.