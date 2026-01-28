قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء
من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا
رفض عربي وإقليمي لأي تصعيد يشعل أي حرب في المنطقة
إيران تؤكد سيطرتها على مضيق "هرمز" و تُسقط مسيرة إسرائيلية وتعدم جاسوسا
الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
إطفاء الجيزة تسيطر على حريق نشب داخل منزل بأوسيم دون خسائر في الأرواح
بعد أن وصلت الصفقة لخط النهاية.. من هو الأنجولي كامويش مهاجم الأهلي المنتظر؟
سي إن إن: ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيا بشأن إيران
بالأسماء.. المقبولون بدفعتي 2019 و2020 وتظلمات 2017 و2018 للتعيين بالنيابة الإدارية
السجائر أخطر من السلاح النووي.. جمال شعبان يحذر من تأثيرها على المواطنين
مفاجأة قبل رمضان.. 10 % انخفاض في أسعار اللحوم
صراع جديد.. زينة: أبو الأولاد اتجوز مساعدته.. وأحمد عز ينفي.. القصة الكاملة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

الغندور: قرارات تأديبية تاريخية ضد المنتخب السنغالي وإيقاف المدرب

كشف الإعلامي خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن عقوبات المنتخب السنغالي.

وكتب الغندور: “قريبا جدا سيتم الإعلان عن قرارات تأديبية تاريخية ضد المنتخب السنغالي وبعض لاعبيه، وسيتم إيقاف مدرب السنغال عن مزاولة نشاطه  التدريبي وغرامة مالية كبيرة جدا ضد الاتحاد السنغالي”.

وكشف الاتحاد السنغالي عن نتيجة التحقيق مع عناصر المنتخب السنغالي؛ المدير الفني للمنتخب، والثنائي إسماعيلا سار ونداي.

وقال الاتحاد السنغالي، في بيان رسمي له: "مثل الاتحاد أمام لجنة الانضباط بـ«كاف» يوم 27 يناير 2026 على خلفية تقارير الحكام واعتراضات الجامعة المغربية عقب نهائي أمم أفريقيا 2025 مع الاستماع لباب بونا ثياو وإسماعيلا سار وإليمان نداي".

وتابع: “استفاد الاتحاد السنغالي لكرة القدم، المُمثَّل في أمينه العام، من المساعدة القانونية سيدو دياني، وتم الاستماع بشكل قانوني إلى المدرب باب بونا تياو، وكذلك اللاعبون إسماعيلا سار وإليمان نداي، وقد قدّموا وسائل دفاعهم.وقد قرّرت الهيئة التأديبية حجز القضية للمداولة، وستُبلِّغ قرارها في أجل ثمانٍ وأربعين (48) ساعة، وهو الأجل الذي حدّدته رئيسة هيئة التحكيم”.

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية

القائمة الكاملة والنهائية لمسلسلات رمضان 2026

