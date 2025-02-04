تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لطقس غدا الأربعاء، محذرة من تحول مفاجئ في حالة الطقس في مصر.

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها نشاط للرياح

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وسرعة الرياح (35:50 كم/س) قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.

طقس

وأكملت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من (4:6 متر، وانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من(2:3) درجة.

وأضافت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء قد تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى عبر فترات متقطعة”.

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، موضحة أنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن اليوم وغدًا تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ومناطق من الوجه البحري.

انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار

واعتبارًا من غداً الأربعاء المقبل الموافق 5 فبراير 2025، تحدث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها الآتي:

- نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وسرعة الرياح (45:35 كم/س).

- اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من (5:3 متر)

- انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3:2) درجات.

- أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى 19درجة والصغرى 12.

- السواحل الشمالية، العظمى 17درجة والصغرى 12.

- شمال الصعيد، العظمى 21درجة والصغرى 9.

- جنوب الصعيد، العظمى 26درجة والصغرى 11.