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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| تحذير عاجل من البريد .. بشرى أهلا رمضان .. تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى تركيا

توك شو
توك شو
عادل نصار

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لطقس غدا الأربعاء، محذرة من تحول مفاجئ في حالة الطقس في مصر.

"لا يمكن تهديدنا".. أحمد موسى: نشكر الرئيس السيسي على رؤيته في تنويع مصادر السلاح

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تتحمل مسئولية تاريخية من أجل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه لا يمكن أبدا تهديد الأمن الملاحي المصري نظرا لما تمتلكه القوات المسلحة من أسلحة.

غزة وسوريا والعلاقات الثنائية| تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى تركيا

كشف السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، تفاصيل زيارة السفير دكتور بدر عبد العاطي إلى العاصمة التركية أنقرة للقاء الرئيس أردوغان ونظيره هاكان أفيدان.

انهيار كامل للخدمات | ماذا ينتظر سكان قطاع غزة بعد عودتهم؟.. تفاصيل

يواجه سكان قطاع غزة تحديات إنسانية كبيرة مع عودتهم إلى مناطقهم بعد الهدنة الحالية، حيث تتراكم أكوام النفايات في الشوارع وسط انهيار كامل للخدمات البلدية نتيجة الحرب المدمرة.

مع توقف خدمات جمع القمامة طوال فترة الحرب على غزة، اضطر سكان القطاع للتخلص من النفايات عبر رميها في الشوارع، وأصبحوا يعيشون وسط أكوام من تلك المخلفات التي تجذب القوارض والحشرات مما خلق بيئة صحية خطيرة خصوصا مع عودة مئات الآلاف إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.

رئيس الشعبة: الأزمات السياسية والاقتصادية ترفع أسعار الذهب عالميا

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السادسة مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن أسعار الذهب شهدت تحركات غير متوقعة منذ تولي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السلطة، مشيرًا إلى أن القرارات الاقتصادية المتتالية أثرت على توجهات السوق العالمية.

تراجع سعر الذهب مع إعلان فوز ترامب

وأوضح ميلاد أن توقعات السوق قبل تولي ترامب كانت تشير إلى أنه سيعزز قوة الاقتصاد الأمريكي والدولار مقابل الذهب.

وبالفعل، شهدت الأسواق انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الذهب يوم إعلان فوزه بالرئاسة.

تخفيضات 30%| الغرفة التجارية تعلن أسعار الياميش والسلع بـ أهلا رمضان

كشف متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل انطلاق معارض أهلا رمضان في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى معارض أهلا رمضان ستنتشر في معظم محافظات الجمهورية.

روابط اختراق| تحذير عاجل من البريد المصري للعملاء.. ما القصة؟

أكد الدكتور وسام السيد مساعد رئيس هيئة البريد المصري، أن الهيئة أصدرت تحذير من رسائل نصية مزيفة تصل إلى بعض عملائه من أرقام هواتف محلية ودولية، تطلب تحديث بياناتهم لتسليم طرود أو بعائث بريدية.

مفيش مشاكل هتتحل على حسابنا.. تحذير عاجل من أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر دائما تبحث عن السلام في الشرق الأوسط، متابعا أن :"مفيش مشاكل هتتحل على حساب مصر.. أحمد موسى".

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير ولن يتغير، مضيفا أن مصر ترفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

أحمد موسى حالة الطقس الأرصاد الدولار غزة وزارة الخارجية الذهب أهلا رمضان

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