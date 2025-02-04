مدير الهلال الأحمر: مصر الشريان الرئيسي للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة

أكدت أمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن اليوم هو اليوم الـ25 منذ بداية تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من هذا الاتفاق هو تكثيف وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "حضرة المواطن"، أضافت إمام أن مصر دائمًا تثبت أنها ليست فقط الشريان الرئيسي للمساعدات الإنسانية، بل هي مصدر الحياة الحقيقية.

وأشارت إلى أن الأيام الماضية لم يمر يوم إلا وكان هناك قوافل إغاثة ومساعدات تحمل الخير من جميع أنحاء مصر إلى قطاع غزة.

وأوضحت إمام أن هذه الجهود تعكس التزام مصر العميق تجاه شعب غزة في هذه الأوقات العصيبة، وأنها ستواصل دورها الحيوي في تقديم الدعم الإنساني.