قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: أريد أن أرى الأردن ومصر تستقبلان فلسطينيين من غزة
تلفزيون "بريكس" يبرز إطلاق فنزويلا مبادرة أكاديمية جديدة لتعزيز العلاقات الثقافية مع مصر
ملتقى الجامع الأزهر: شهر شعبان شهد تحويل القبلة‏ وفيه ترفع الأعمال إلى الله
مدبولى في جولة مكوكية بمدينة المعرفة.. أبرزها مركز إمحوتب
54 ألف جنيه شهريا.. وظائف بالإمارات والسعودية.. 5 أيام فقط للتقديم
ترامب: مستعد لإجراء محادثات مع الرئيس الإيراني
مدير الهلال الأحمر: مصر الشريان الرئيسي للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة
نيويورك تايمز: ترامب ونتنياهو يجتمعان لإعادة الدفء للعلاقات بعد برودة عهد بايدن
كولر: الترجمة غير الصحيحة سبب التفسيرات الخاطئة لتصريحاتي
خبير أمن معلومات عن تقنيات التزييف: "خلوا عبد الحليم حافظ يغني مهرجانات"
موعد ليلة النصف من شعبان 2025 .. ترفع فيها الأعمال
في أول مشاركة لـ كهربا.. أزمة مباراة الاتحاد والمجد تصل للنائب العام بـ ليبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تحذيرات من "كولومبو" البحر المتوسط.. ماذا ينتظر دول المنطقة؟

البحر المتوسط
البحر المتوسط
أحمد أيمن

أطلق خبراء في مجال هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية، تحذيرات خطيرة بشأن الوضع الراهن في البحر المتوسط. فقد شهدت المنطقة أكثر من 80 هزة أرضية بالقرب من بركان "كولومبو"، الذي يُطلق عليه لقب "وحش البحر المتوسط". 

هذا النشاط الزلزالي يثير القلق، حيث ينذر بالإمكانية المرتفعة لوقوع كارثة بيئية تهدد العديد من الدول المحيطة.. فماذا سيحدث؟

النشاط الزلزالي في بحر إيجه

بحسب الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية بالجامعة التكنولوجية بماليزيا، فإن الهزات الأرضية، التي سجلت في بحر إيجه، كانت تتراوح قوتها بين 3.2 إلى 4.8 على مقياس ريختر، فيما وقع الأكثر من 80 هزة خلال 24 ساعة فقط. 

تقع هذه الهزات بالقرب من المناطق المشتركة بين جنوب تركيا وجنوب اليونان، مما يزيد من خطر الانفجارات البركانية المحتملة، وأبرزها بركان كولومبو.

ما هو بركان كولومبو؟

يعتبر بركان كولومبو من أكثر البراكين البحرية نشاطا وخطورة، يبعد حوالي 7-8 كيلومترات عن سانتوريني في البحر إيجه. يتميز الهيكل الجيولوجي للبركان بالشكل البيضاوي، حيث يبلغ عرضه حوالي 3 كيلومترات، تحتوي فوهته على عمق 500 متر، وعرض 1.5 كيلومتر. 

يُعتبر كولومبو جزءاً من حقل كريستيانا-سانتوريني-كولومبو البركاني، الذي يضم برك تسوتنامية خطيرة.

تاريخ البركان يمتد لأكثر من مليون عام وقد شهد العديد من الثورات البركانية. كان أحدث ثوران عام 1650 ميلادي، والذي كان شديد الانفجار مما أدى إلى تكوين جزيرة مؤقتة وأثر على الجزر القريبة، حيث أسفر عن مقتل 70 شخصاً. هذه الحوادث تُظهر كيف يمكن لثوران البركان أن يؤثر سلباً على الحياة البشرية والبيئة المحيطة.

يحتوي بركان كولومبو على حقل كبير للفتحات الحرارية المائية، مما يعزز من أهميته الجيولوجية والبيئية. تُعتبر هذه الفتحات مكانًا للأنظمة البيئية الميكروبية الفريدة. كما أن الدراسات الحديثة كشفت عن زيادة حجم حجرة الصهارة تحت البركان، مما يعزز من احتمال حدوث ثورانات مستقبلية خلال الـ 150 عامًا القادمة.

ماذا ينتظر منطقة البحر المتوسط؟

وفقا للخبراء، إذا حدث انفجار بركاني في كولومبو، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى تسونامي يتسبب في كارثة تغرق العديد من المدن في البحر المتوسط. رغم أن توقعات العلماء لم تُظهر أي إشارات قوية حول احتمال حدوث انفجار في الوقت الحالي، إلا أن الأمر يستدعي اليقظة ورصد التغيرات في المنطقة.

تنشط الزلازل في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة كريت، وتعتبر إيطاليا مركزاً لعدد من البراكين. تشير التوقعات إلى أن زلزالًا بقوة تتجاوز 5 ريختر قد يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير خاصة في الدول المحيطة بالبحر المتوسط مثل إيطاليا واليونان وتركيا.

تسونامي البحر المتوسط كولومبو بركان كولومبو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ليفربول يجدد عقد محمد صلاح

أرشيفية

إلغاء حكم حبس الشيخ محمد أبو بكر في قضية ميار الببلاوي

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2025 | تداول قوائم الدرجات بـ"فيس بوك"

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في 15 محافظة .. درجاتك هنا

نتيجة الاعدادية محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة.. موعد إتاحتها على الموقع الرسمي

الشيف الشربيني

مين صاحب الفيلا.. الشيف الشربيني أمام النيابة بسبب خناقة طليقته وابنته

مشغولات ذهبية

الأعلى في تاريخه.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذه قيمة الجنيه الآن

أرشيفية

تعيين 40 ألف معلم مساعد.. تفاصيل مسابقة الأزهر 2025

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أطعمة ومشروبات تسبب اصفرار الأسنان .. احذر عادة قضم الأظافر

طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة فى دقائق.

طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة فى دقائق

احذر المبيضات الصناعية.. 8 طرق لجعل قهوتك صحية أكثر

احذر المبيضات الصناعية.. 8 طرق لجعل قهوتك صحية أكثر

بالصور

في الثلاجة أو الفريزر.. طرق ناجحة لتخزين القرنبيط لفترات طويلة

طرق تخزين القرنبيط لفترة طويلة
طرق تخزين القرنبيط لفترة طويلة
طرق تخزين القرنبيط لفترة طويلة

ننشر أسماء المعلمين المقبولين للعمل بالحصة بمنطقة الشرقية الأزهرية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

كارثة .. ما العلاقة بين تنظيف الفم والإصابة بالسكتة الدماغية؟

مخاطر عدم تنظيف الأسنان وتأثيرها على المخ
مخاطر عدم تنظيف الأسنان وتأثيرها على المخ
مخاطر عدم تنظيف الأسنان وتأثيرها على المخ

رمضان 2025 .. عودة نجوم الفن بعد فترة غياب طويلة

مسلسلات رمضان ٢٠٢٥
مسلسلات رمضان ٢٠٢٥
مسلسلات رمضان ٢٠٢٥

فيديو

الطاروطى

منشور على فيسبوك يطالب بالتحقيق مع الشيخ الطاروطي.. ونقابة القراء ترد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

خطوة بخطوة.. كيفية تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

إلغاء الرسوم الجمركية على الهواتف.. ما الحقيقة؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

عرض أقل من المتوقع.. ليفربول يصدم محمد صلاح | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المزيد