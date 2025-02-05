احتفالًا بيوم التعليم.. المتحف اليوناني الروماني يطلق سلسلة من المحاضرات

ينظم المتحف اليوناني الروماني سلسلة من المحاضرات على المنصة الإلكترونية زووم وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمجلس الدولي للمتاحف، غدا الخميس في تمام الساعة السادسة مساء ، وذلك إحتفالًا بيوم التعليم.



أوضحت إدارة المتحف اليوناني الروماني ، أن أولي المحاضرات ستكون الويبينار تحت عنوان "المتحف مؤسسة علمية"، حيث يعد المتحف مؤسسة رائدة في تقديم المعرفة والوعي والثقافة للمجتمع وأيضًا للباحثين والمتخصصين.



أضافت إدارة المتحف ، أنه سيتم عرض تجربة المتحف ومتاحف أخرى في مجال التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا وإتاحة التعليم لجميع فئات المجتمع.



يذكر أن بدأت فكرة إنشاء المتحف اليوناني الروماني في عام 1891م عندما فكر عالم الآثار الإيطالي "جوزيبي بويت" في تخصيص مكان يحتوي على الاكتشافات الأثرية التي تم الكشف عنها بالإسكندرية، بما يعمل على الحفاظ على تاريخها الثقافي، خاصة بعد أن تم إيداع تلك المكتشفات بمتحف بولاق بالقاهرة.

ثم قام المهندس الألماني ديرتيش والمهندس الهولندي ليون ستينون ببناء مبنى المتحف الحالي عَلى طراز المباني اليونانية، وافتتح المتحف لأول مرة في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في 26 سبتمبر عام 1895م.

