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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عفت نصار: الزمالك لم يتعاقد مع صفقات قوية تفيد الفريق

عفت نصار
عفت نصار
سارة عبد الله

أكد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، لم يبرم صفقات قوية لدعم الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال نصار، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" أي نجاح أو إخفاق يحسب لمجلس الإدارة، ونحن لا نحاسب أفراد، وتسريب أخبار عن بعض أعضاء مجلس الإدارة يعد ضعف".

وتابع:" من المفروض أن يكون هناك مدير رياضي يرشح لاعبين طبقا لاحتياجات الفريق، والنادي لم يبرم صفقات حتى الأن مع لاعبين قادرة على إحداث الفارق، ومحمود جهاد وأحمد حسام، محتاجين من يساندهم".

وأوضح:" الزمالك يحتاج حارس مرمي، و2 مدافعين محترفين، ونقدر مجلس الزمالك، وكنا نساعدهم وقاموا بأشياء جيده، والنادي يحتاج العديد من الإمور وكان يجب أن يتم ترتيب الأولويات".

وشدد:" نجاح فريق الكرة في الزمالك، كان سيغطي على كل شئ في الزمالك، والإمور تسير في النادي بإرتجالية ولا توجد خطة".

وواصل:" تشكيل لجنة من ميدو وحازم إمام وهيثم فاروق، ونادر وأبوالعلا، هم أسماء كبيرة ولكن من فيهم متخصص في الإمور التعاقدية، وعند ضم لاعب يكون هناك تحاليل لأداء اللاعب في مبارياته وهل سينجح مع نظام واسلوب النادي".

الزمالك عفت نصار صفقات الزمالك ادارة الزمالك

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