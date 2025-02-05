تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي مع كوتيسا

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن مفاجأة جديدة في صفقة اللاعب السويسري كوتيسا لاعب فريق سيرفيت السويسري خاصة في ظل صعوبة الصفقة للنادي الأهلي بسبب المقابل المادي لناديه.

وقال إبراهيم عبدالجواد في حديثه ببرنامج ملعب أون تايم عبر قناة أون سبورت: «تجددت المقاوضات مع كوتيسا بارتفاع المقابل المادي ولكن الفروقات بعيدة والأقرب هو توقف الصفقة واصرار كولر».

وتابع: « بلال بوطوبة فرنسي من أصول جزائرية من أبرز الأسماء المتواجدة على طاولة مفاوضات الأهلي، وكذلك راؤول فلوروتش أيضا متواجد في الصورة والأمور بعيدة عنه ، وهناك جناح نيجيري تحت السن وفي حال ضمه سيكون هناك فرصة لقيد معلول».