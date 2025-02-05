حركة حماس ترد على ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة

ردّت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير الفسطينيين من قطاع غزة.

وأكد الناطق باسم حماس حازم قاسم، أن الحركة ترفض تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة.

وقال الناطق بإسم حماس، إن عملية إعادة الإعمار يمكن أن تتم مع بقاء أهالي غزة لا تهجيرهم كما يطرح اليمين الإسرائيلي، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "ًصفا".

وأشار قاسم إلى أن التصريحات الأمريكية تعكس عنصرية وغياب المعايير الأخلاقية والإنسانية، مضيفا أنه بدلا من محاسبة الاحتلال المجرم على جريمة الإبادة الجماعية والتهجير تتم مكافأته لا عقابه.

وأضاف أن هدف الاحتلال الحقيقي من حربه على غزة هو تهجير الفلسطينيين من القطاع مشددا على أن المقاومة مستمرة حتى الحرية والاستقلال.

وفي السياق نفسه، قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق إن تصريحات ترامب محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية والتنكر للحقوق الوطنية الثابتة.

وأشار الرشق إلى أن الشعب في غزة أفشل خطط التهجير والترحيل تحت القصف على مدار أكثر من 15 شهرا وأنه لن يقبل بأي مخططات تهدف إلى اقتلاعه من جذوره.

وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وستمتلكه.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أن قطاع غزة سيسوى بالأرض ويبدأ تنمية اقتصادية.

وأشار ترامب إلى أنه سيعمل على توفير فرص عمل وإسكان لسكان القطاع، ويجب أن تمر غزة بمرحلة إعادة الإعمار وأن يسكنها نفس الأشخاص.

وادعى الرئيس الأمريكي، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ساعدت حركة حماس.

وأضاف، أن قطاع غزة يجب أن يمر بمرحلة إعادة الإعمار وأن يسكنه نفس الأشخاص.