مشاكل خطيرة في الفتيس تهدد 3 شركات سيارات عالمية

يفضل العديد من المشترين البحث عن سيارات SUV مستعملة نظرًا لارتفاع أسعار الموديلات الجديدة.

ومع ذلك، فإن بعض هذه السيارات قد تواجه مشاكل مكلفة في ناقل الحركة، مما يزيد من تكاليف الصيانة والإصلاح.

في هذا التقرير، نرصد ثلاثة طرازات SUV شهيرة يُنصح بتوخي الحذر عند شرائها بسبب مشاكل في ناقل الحركة، وصلت في بعض الحالات إلى استدعاءات رسمية.

1- هيونداي سانتا V: مشاكل متكررة في ناقل الحركة

تحظى هيونداي سانتا في بسمعة جيدة بين سيارات الدفع الرباعي، لكنها ليست خالية من العيوب.

تشير التقارير إلى أن بعض الطرازات، خاصة موديلات 2023 و2024، تعرضت لمشاكل خطيرة في ناقل الحركة، مما أدى إلى استدعائها رسميًا.

كما أن هيونداي سانتا V 2017 تُعتبر من أسوأ الموديلات فيما يتعلق بمشاكل ناقل الحركة، حيث تعاني من:

مشاكل في تغيير التروس

اهتزازات غير طبيعية أثناء القيادة

استجابة بطيئة لناقل الحركة

وبدلًا من ذلك، يُفضل الباحثون عن سيارة سانتا في مستعملة اختيار موديلات 2019، 2016، أو 2015، حيث أظهرت أداءً أكثر استقرارًا.

2- شيفروليه ترافيرس: تكلفة إصلاح عالية لمشاكل الفتيس

تعد شيفروليه ترافيرس خيارًا شائعًا بين محبي سيارات الـSUV العائلية، ولكن بعض طرازاتها تعاني من مشاكل مكلفة في ناقل الحركة، خاصة في موديل 2016.

تشمل المشاكل التي أبلغ عنها المستخدمون:

انزلاق التروس بشكل مفاجئ

تغيير السرعات بشكل خشن وغير سلس

تسرب السوائل من ناقل الحركة

ولا تقتصر هذه المشكلات على موديل 2016 فقط، بل تم تسجيل شكاوى متكررة في موديلات 2015 و2018، مما يجعل اختيار الموديل المناسب أمرًا ضروريًا لتجنب تكاليف الصيانة المرتفعة.

3- هوندا CR-V: الفتيس المتغير باستمرار يثير الجدل

تعد هوندا CR-V واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي المدمجة شعبية، ولكن بعض الطرازات عانت من مشاكل خطيرة في ناقل الحركة، لا سيما في موديل 2015.

من أبرز المشاكل المبلغ عنها:

تأخر في تغيير السرعات

اهتزازات أثناء التسارع

انزلاق في ناقل الحركة أثناء القيادة

يُذكر أن CR-V تعتمد على ناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT)، والذي يكرهه بعض السائقين نظرًا لطريقة عمله المختلفة عن نواقل الحركة التقليدية.

هل تم حل هذه المشاكل؟

في بعض الحالات، نجحت عمليات الاستدعاء والصيانة في معالجة المشكلات المذكورة، لكن من المهم أن يكون المشترون على دراية بالمشاكل المحتملة قبل اتخاذ قرار الشراء.

يُنصح دائمًا بفحص سجل الصيانة والاستدعاءات لأي سيارة مستعملة قبل شرائها، والاستعانة بميكانيكي موثوق لفحص السيارة ميدانيًا.

إذا كنت تفكر في شراء SUV مستعملة، فمن الأفضل تجنب الموديلات المعروفة بمشاكل ناقل الحركة واختيار الطرازات الأكثر موثوقية، لضمان تجربة قيادة مريحة بعيدًا عن الأعطال المتكررة.