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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يطالب الحكومة بمواجهة ارتفاع أسعار السلع قبل رمضان

النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب
النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب
فريدة محمد

طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من الحكومة مواجهة أى ارتفاعات جديدة فى أسعار مختلف أنواع السلع الأساسية بصفة عامة والأرز والمكرونة وزيت الطعام والفول والبيض والجبن والالبان ومنتجاتها وذلك قبيل قدوم شهر رمضان المبارك ، مؤكداً على ضرورة التوسع فى معارض بيع السلع الغذائية وسوق اليوم الواحد لمواجهة جشع التجار.

وقال " حنفى " فى تصريحات له اليوم : إن الوضع الراهن فى استقرار الأسعار والأسواق ونجاح الحكومة فى الرقابة على الاسعار والأسواق يتطلب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وجميع المحافظين وقيادات المحليات ومختلف الأجهزة الرقابة شن وتكثيف المزيد من الحملات الرقابية على الأسواق لضبط المخالفين.

 وطالب النائب سيد حنفى طه بتطبيق القانون بكل حسم وقوة والضرب بيد من حديد على كل من يحالون الاتجار فى قوت المصريين مؤكداً على ضرورة تقديمهم للمحاكمات العاجلة وأنه يجب على الحكومة أن تتصدى لملف زيادة أسعار السلع الاستراتيجية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على مختلف السلع الأساسية.

الحكومة السلع الأساسية شهر رمضان المبارك زيت الطعام سوق اليوم الواحد

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