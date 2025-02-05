وزير الأوقاف يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب ويشيد بثرائه الفكري والتثقيفي

تفقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، جناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، حيث كان في استقباله الدكتور محمد الجندي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وعدد من قيادات الأزهر.

وخلال جولته، تفقد الدكتور أسامة الأزهري مختلف الأركان واطلع على كافة الأنشطة التي يقدمها الأزهر لزواره، معبرًا عن إعجابه بالتنظيم المتميز والتنوع الفكري والثقافي الذي يعكس رسالة الأزهر في نشر الوعي الديني والفكري الوسطي.

وأشاد وزير الأوقاف بما يقدمه ركن الفتوى من خدمات شرعية للزوار، وبدور ركن الخط العربي في إبراز جماليات اللغة العربية، كما أثنى على ما يقدمه ركن الطفل وقطاع المعاهد الأزهريّة من أنشطة تعليمية وترفيهية تهدف إلى ترسيخ القيم الإسلامية في نفوس النشء، كما أشاد بالإصدارات الفكرية والعلمية المعروضة، والتي تعكس جهود الأزهر في مواجهة التطرف وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح، مشيرًا إلى أن جناح الأزهر يمثل منارة علمية وتربوية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

ويشارك الأزهر الشريف - للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.