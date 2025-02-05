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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إرسال الصور والملاحظات الصوتية.. واتساب توسع دعم chatgpt| إليك التفاصيل

تحديثًا جديدًا لـ ChatGPT
تحديثًا جديدًا لـ ChatGPT
لمياء الياسين

تحديث جديد لـ ChatGPT أعلن عنه تطبيق واتساب، وذلك من أجل تمكين المستخدمين من القيام بإرسال الصور والملاحظات الصوتية إلى الروبوت الذكي، وذلك بعد أن كان التفاعل معه يعد مقتصرًا على بعض النصوص فقط.

من جانبها، قامت شركة OpenAI أتاحت من حانبها في ديسمبر الماضي للمستخدمين حول العالم إمكانية القيام بالتواصل مع ChatGPT، وذلك عبر تطبيق واتساب، وذلك من خلال الرقم الآتيوهو (1-800-242-8478) أو من خلال هذا الرابط مباشرةً، وذلك دون الحاجة إلى حساب خاص أو القيام بتثبيت العديد من التطبيقات الإضافية.

ووفقا لموقع digitaltrends بفضل التحديث الجديد، يمكن للمستخدمين حول العالم القيام الآن بتحميل الصور وإرسال بعض الملاحظات الصوتية إلى  ChatGPT، الذي سيقوم بالعمل على تحليلها وبدء الرد عليها نصيًا.

وقد يجعل هذا التطوير التفاعل مع روبوت الذكاء الاصطناعي أكثر مرونة، وذلك خاصةً لمن يفضلون الإملاء الصوتي مقارنة بالقيام بالكتابة.

 

وإلى جانب ذلك، يتيح تطبيق واتساب للمستخدمين ربط حساباتهم بـتطبيق4 ChatGPT سواء من خلال الحسابات المجانية أو المأجورة، ما يمنح مشتركي خطط Plus وPro إمكانية الوصول إلى العديد من المزايا الحصرية، والتي كانت متاحة عبر تطبيقات OpenAI ومواقعها.

يتعين على المستخدمين للتفاعل مع روبوت الدردشة، القيام بحفظ الرقم السابق الإشارة إليه في جهات الاتصال، وذلك من خلال هواتفهم الذكية، ثم القيام بإعادة تشغيل واتساب وبعد ذلك، سيظهر الحساب الرسمي لـ ChatGPT في قائمة جهات الاتصال، ما يتيح القيام ببدء المحادثة مباشرة، وذلك باستخدام النصوص أو الصور أو الرسائل الصوتية.

ويهدف هذا التكامل إلى إمكانية توفير تجربة أكثر سلاسة، وذلك للمستخدمين، خاصةً ممن يعانون من اتصالًا بطيئًا بشبكة الإنترنت أو وجود قيود على بعض البيانات، كما يسمح لهم بالاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى تحميل تطبيق منفصل، ما يوفر مساحة تخزين في العديد من أجهزتهم.

الذكاء الاصطناعي جهات الاتصال الحساب الرسمي شركة OpenAI حسابات مجانية الإملاء الصوتي

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