سجلها صح قبل ما تبعتها.. واتس آب يبتكر حلا سحريا لـ رسائل صوتية بدون تشويش

أصدر عملاق المراسلات الفورية واتساب WhatsApp، ميزة جديدة تسهم في تقليل الأخطاء عند إرسال الرسائل الصوتية المسجلة عبر الخدمة، وهي تعد جزءا من قائمة الترقيات التي تعتزم المنصة إضافتها إلى وظيفة الملاحظات الصوتية بالتطبيق.



وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني المتخصص، طرحت خدمة المراسلة المملوكة لشركة "ميتا Meta" (فيسبوك سابقا)، ميزة جديدة لـ معاينة الرسائل الصوتية، مما يتيح للمستخدمين إمكانية التحقق مما إذا كانت الملاحظة الصوتية التي يقوم بتسجيلها خالية من التشويش أو الضوضاء، قبل أن يقوم بإرسالها للطرف الآخر.

معاينة الرسائل الصوتية قبل إرسالها جزء من قائمة ترقيات الملاحظات الصوتية



وصرحت خدمة المراسلة الأشهر حول العالم، أن ميزة "معاينة الرسائل الصوتية" الجديدة، قد تم طرحها ببطء خلال الأسابيع الماضية لجميع مستخدميها، وأنها متاحة حاليا عبر جميع إصداراتها على الأنظمة الأساسية بما في ذلك iOS و أندرويد والويب وسطح المكتب.



ووفقا لصفحة المساعدة الخاصة بالميزة، يظهر خيار معاينة الرسالة الصوتية بعد الضغط على زر الإيقاف لإنهاء التسجيل، وسيتمكن بعد ذلك معاينته بأيقونة التشغيل المثلث، أو حذفه بأيقونة سلة المهملات، أو إرساله باستخدام زر الإرسال.



وتعد معاينات الصوت الجديدة جزءا من سلسلة من التحديثات التي تم إصدارها أو يتم تطويرها والمتعلقة بميزة الرسائل الصوتية في تطبيق واتساب.

وفي وقت سابق من هذا العام، أضافت خدمة المراسلة الشهيرة إمكانية تغيير سرعة تشغيل الملاحظات الصوتية أثناء الاستماع، والتي تهدف لتقليل وقت الاستماع إلى الرسائل الطويلة الواردة على واتساب.

وأفاد متتبع واتساب WABetaInfo أن الخدمة ستتيح ميزة جديدة لإيقاف تسجيل الصوت واستئنافه قريبا، وهي متوفرة حاليا قيد الاختبار في الإصدار التجريبي من WhatsApp لنظام التشغيل iOS.

ولكن قد تحصل الخدمة على ميزات أكثر إثارة للاهتمام، ففي سبتمبر الماضي، أكد واتساب أنه في المراحل الأولى من تطوير ميزة نسخ صوتي جديدة يمكن أن تسمح للمستخدم في المستقبل القريب، بقراءة نسخة من رسالة صوتية بدلا من الاستماع إليها.

ولكن في شهر أكتوبر الماضي، ذكر الموقع المتخصص في رصد مزايا واتساب WABetaInfo، أنه رصد أيضا علامات على ميزة "مشغل الرسائل الصوتية العالمي" التي تتيح للمستخدمين الاستماع إلى الملاحظات الصوتية أثناء تصفح محادثات واتساب الأخرى.