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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

20 فبراير.. أولي جلسات محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة الزاوية

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

حددت جهات التحقيق بالقاهرة، نظر أولي جلسات محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ، وذلك لجلسة  20 فبراير الجاري .


وجاء في أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن استدرجها الي منزله بعد ان نشبت بينهما علاقة غرامية استمرت سنتين.

تفاصيل الواقعة..

تلقي قسم شرطة الزاوية الحمراء ، بلاغا من فتاة تتهم فيه شابا بهتك عرضها والتهرب من الزواج بها بدائرة القسم، ودلت التحريات على صحة البلاغ وان الشاب اوهم المجني عليها  وذهبت معه الي مسكنه وعاشرها معاشرة الازواج وعندما طالبته بالزواج تهرب ورفض.


عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محاكمة عاطل جهات التحقيق بالقاهرة محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة

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