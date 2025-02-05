مصدر بالاهلي: لدينا البدائل داخل الفريق لاستكمال الموسم بنجاح

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تمسك كولر بضم جناح أجنبي، جديد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"مصدر بالأهلي : كولر يتمسك بضم جناح أجنبي جديد ولكن حال إغلاق باب القيد دون التعاقد معه لدينا البدائل داخل الفريق لاستكمال الموسم بنجاح".

وكان قد أشاد الإعلامي محمد شبانة بتصريحات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بشأن عدد الصلوات اليومية وتأثيرها على مواعيد التدريبات.

وكتب شبانة عبر فيسبوك: أتحدى لو حد قرأ أصل الحوار والألمانى مدرب قدير ومهذب.

وأوضح المدير الفني لفريق الأهلي مارسيل كولر، عما تم تداوله بسبب الترجمة الخاطئة في مقابلته الأخيرة والتي تم تفسيرها بشكل خاطئ.

وكتب كولر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بيان حول الترجمة الخاطئة لمقابلتي، في الأيام الأخيرة، كان هناك نقاش حول مقابلة أجريتها والتي للأسف لم تُترجم بشكل صحيح، مما أدى إلى بعض التفسيرات الخاطئة لتصريحاتي، أود توضيح ما يلي:

احترام الدين: لدي أقصى درجات الاحترام للإيمان الإسلامي للاعبي فريقي ولكل الشعب المصري. كان تعليقي حول جدول التدريبات متعلقًا فقط بالتخطيط التنظيمي ولم يكن بأي حال من الأحوال حُكمًا على الممارسات الدينية.



جماهير الأهلي والوضع الاقتصادي: "أنا معجب بشدة بالشغف والدعم المذهلين اللذين يقدمهما مشجعو الأهلي لناديهم. كان هدفي من التصريح فقط تسليط الضوء على أن بعض الأشخاص قد تكون لديهم أولويات مالية – لكن هذا لا يقلل بأي شكل من الأشكال من حبهم للنادي الأهلي أو لكرة القدم، من المهم بالنسبة لي أن لا يُساء فهم كلماتي. أنا فخور بكوني جزءًا من هذا النادي العظيم وسأواصل العمل بجد مع لاعبي فريقي، شكرًا لكم على دعمكم!".