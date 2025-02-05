قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الرواد الرقميون".. وزير الاتصالات يكشف تفاصيل مبادرة مفتوحة للجميع بالمجان| تفاصيل
مستشار ترامب عن التهجير: غزة بحاجة لإعادة إعمار وذلك يتطلب دعم الدول العربية|فيديو
بديلا لـ جروس.. البرازيلي ميكالي على أعتاب تدريب الزمالك |خاص
الرئيس السيسي يشدد في اتصال مع ماكرون على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لدعم تنفيذ حل الدولتين
نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج بالاسم من خلال هذا الرابط
قبل انتهاء المدة.. الموعد النهائي للتقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025
تمت بالفعل.. جناح أجنبي جديد في القلعة الحمراء لاستكمال فريق الأحلام
الرئيس السيسي يستعرض مع ماكرون جهود مصر لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة
وزير الاتصالات: "الرواد الرقميون" مجانية بالكامل وتقبل جميع الأعمار حتى الثلاثينات
الرئيس السيسي وماكرون يؤكدان التزام مصر وفرنسا بوحدة سوريا وسلامة أراضيها
وزير الخارجية الأمريكي: شعب غزة سيضطر إلى العيش في مكان ما أثناء إعادة البناء
الوزراء: مستعدون لأي تداعيات اقتصادية.. والتعاون بين الدولة والمواطن ضرورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين هيونداي إلنترا سى إن 7 وتويوتا كورولا 2025

مقارنة بين هيونداي إلنترا سى ان 7 وتويوتا كورولا 2025
مقارنة بين هيونداي إلنترا سى ان 7 وتويوتا كورولا 2025
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في شراءها لما يتواجد فيها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالاضافة إلي ان تلك السيارات تم تواجدها لتلبية رغبة المواطنين وذلك بعد تراجع أسعار السيارات الجديدة واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا كورولا و هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

- وسائل الأمان بـ تويوتا كورولا موديل 2025

 تويوتا كورولا موديل 2025

زودت سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات للركن، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها ESP، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABSنظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

- محرك تويوتا كورولا موديل 2025

 تويوتا كورولا موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 يصل إلي 50 لتر، وبها عزم دوران 154 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 189 كم/ساعة .

- أسعار تويوتا كورولا موديل 2025

 تويوتا كورولا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 490 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 750 ألف جنيه .

- وسائل الأمان بـ هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

تحتوي سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات اماميه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية للسائق، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للركاب، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

- محرك هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

تستمد سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 126 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 155 نيوتن/متر .

- أسعار هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 530 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 930 ألف جنيه .

السيارات السيدان طرازات السيارات تويوتا كورولا موديل 2025 سوق السيارات المصري أسعار السيارات الجديدة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

الحكومة تعلن أخبارًا سارة للمواطنين .. فيديو

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة المرتبات في هذا التوقيت| الحكومة تعلن التفاصيل ومفاجأة بشأن التضخم

وزير التربية والتعليم

هتخلص بكرة | التعليم تنفي مد إجازة نصف العام 2025 أسبوعًا

أشرف بن شرقي

هل يتسبب في صدام مبكر؟| رفض أولى طلبات بن شرقي في الأهلي.. وتحذير شديد للاعب

الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء يعلن تفاصيل جديدة عن حزمة زيادة المرتبات

أموال - أرشيفية

استولى على 69 مليون جنيه.. إحالة مسئول بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء للمحاكمة

رواتب

مجلس الوزراء يكشف موعد تطبيق زيادات الأجور والرواتب والمعاشات

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: تدبير احتياجات المواطنين خلال رمضان أولوية قصوى.. وزيادة الأجور في هذا الموعد

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك يوافق على رحيل محلل أداء فريق الكرة

الزمالك

الزمالك يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي في الدوري الممتاز |صور

معين الشعباني

محمد عنتر: معين الشعباني أفضل مدرب في إفريقيا.. وعلي ماهر سبب توقيعي للمصري

بالصور

مشروب يمنحك الطاقة ويعزز صحتك .. اكتشف فوائد شاى الماتشا

اكتشف فوائد شاى الماتشا
اكتشف فوائد شاى الماتشا
اكتشف فوائد شاى الماتشا

الجوافة.. فاكهة للصحة والجمال.. اكتشف فوائدها المذهلة

الجوافة.. فاكهة للصحة والجمال.. اكتشف فوائدها المذهلة.
الجوافة.. فاكهة للصحة والجمال.. اكتشف فوائدها المذهلة.
الجوافة.. فاكهة للصحة والجمال.. اكتشف فوائدها المذهلة.

هل لـ الطماطم خطر على الكلى.. اكتشف الحقيقة

هل لـ الطماطم خطر على الكلى..اكتشف الحقيقة
هل لـ الطماطم خطر على الكلى..اكتشف الحقيقة
هل لـ الطماطم خطر على الكلى..اكتشف الحقيقة

شاهد.. استعدادات حفل ألبوم أحمد سعد الجديد "حبيبنا"

احتفال ألبوم أحمد سعد
احتفال ألبوم أحمد سعد
احتفال ألبوم أحمد سعد

فيديو

كويكب ضخم

كويكب ضخم يقترب من الأرض.. هل سنواجه مصير الديناصورات؟

نجوم ساعته وتاريخه

نجوم "ساعته وتاريخه" يكشفون كواليس المسلسل في صاحبة السعادة

لقطة من الفيديو

تتبع سيدة ودخل وراها الشقة.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو حدائق الأهرام

وزارة الداخلية

بعد إدعاء شقيقه .. حقيقة ضبط شخص في الإسكندرية بدون سبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المزيد