مقارنة بين هيونداي إلنترا سى إن 7 وتويوتا كورولا 2025

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في شراءها لما يتواجد فيها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالاضافة إلي ان تلك السيارات تم تواجدها لتلبية رغبة المواطنين وذلك بعد تراجع أسعار السيارات الجديدة واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا كورولا و هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

- وسائل الأمان بـ تويوتا كورولا موديل 2025

تويوتا كورولا موديل 2025

زودت سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات للركن، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها ESP، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABSنظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

- محرك تويوتا كورولا موديل 2025

تويوتا كورولا موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 يصل إلي 50 لتر، وبها عزم دوران 154 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 189 كم/ساعة .

- أسعار تويوتا كورولا موديل 2025

تويوتا كورولا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 490 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 750 ألف جنيه .

- وسائل الأمان بـ هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

تحتوي سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات اماميه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية للسائق، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للركاب، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

- محرك هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

تستمد سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 126 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 155 نيوتن/متر .

- أسعار هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 530 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 930 ألف جنيه .