بولونيا يقصي روما في مباراة ماراثونية ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

حجز فريق بولونيا مقعده في ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على مواطنه روما بنتيجة 4-3، في اللقاء الذي امتد إلى الأشواط الإضافية، وأقيم على ملعب "أولمبيكو" ضمن منافسات إياب دور الـ16.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحسم بولونيا التأهل بمجموع المباراتين بعد مواجهة درامية حتى اللحظات الأخيرة.



بدأ بولونيا التسجيل مبكرًا عن طريق جوناثان رو في الدقيقة 22، قبل أن يدرك روما التعادل عبر إيفان نديكا في الدقيقة 32. ومع نهاية الشوط الأول، عاد بولونيا للتقدم بهدف ثانٍ عن طريق فيديريكو بيرنارديسكي من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، عزز سانتياجو كاسترو تقدم بولونيا بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 58، ليضع فريقه في موقف قوي، قبل أن ينتفض روما ويعود للمباراة بتسجيل هدفين عبر دونيايل مالين من ركلة جزاء ولورينزو بيليجريني في الدقيقتين 69 و80، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.



وخلال الأشواط الإضافية، نجح نيكولو كامبياجي في تسجيل هدف الفوز القاتل لبولونيا في الدقيقة 111، ليمنح فريقه بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.



ومن المقرر أن يواجه بولونيا في الدور المقبل فريق أستون فيلا، الذي تأهل بدوره بعد تفوقه على ليل الفرنسي بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، في مواجهة قوية مرتقبة بين الفريقين.