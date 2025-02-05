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الدولة مستعدة.. مدبولي لمراسل "صدى البلد": وضعنا حساب التبعات الاقتصادية للأحداث بالمنطقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدولة مستعدة.. مدبولي لمراسل "صدى البلد": وضعنا حساب التبعات الاقتصادية للأحداث بالمنطقة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
عادل نصار

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال هاني النحاس، مراسل “صدى البلد”، قائلاً "الدولة المصرية مستعدة لكل الأمور التي تحدث، ووضعنا حسابات التبعات الاقتصادية للأحداث السياسية في المنطقة.

وأضاف “مدبولي”، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الدولة المصرية مستقرة والمواطن يجد كل احتياجاته، ويتحرك بحرية وأمن في بلده، قائلاً “أطمئن المواطن بأن الدولة مخططة لكل شيء دون الخوض في تفاصيل”.

زيادة جيدة في المرتبات والأجور والمعاشات مع بداية العام المالي الجديد

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تقدّر بشكل كبير جهود منظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن اللقاء مع مجلس الأمناء وممثلي منظمات المجتمع المدني يهدف إلى تنسيق الجهود في الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والأسر محدودي الدخل.

وخلال مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وعرضته قناة "إكسترا نيوز"، أضاف “مدبولي”، أنه تم عقد اجتماع مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي لمناقشة ملامح الحزمة الاجتماعية التي تعدها الحكومة، مع الإشارة إلى أن هناك تصورًا لبعض التدخلات التي يتم دراستها في هذا السياق.

وأوضح أن هناك مناقشات جارية مع وزير المالية حول حزمة زيادة المرتبات والأجور المقررة في العام المالي الجديد، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق زيادة جيدة في المرتبات والأجور، بحيث تكون هذه الزيادة خطوة نحو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، مضيفًا أن هذه الزيادة ستتزامن مع زيادة المعاشات أيضًا.

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