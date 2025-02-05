جامعة مطروح تنهي استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024 /2025؛ وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف ضمان سير العملية التعليمية بكفاءة عالية وتقديم خدمات متميزة للطلاب.

وأضاف الدكتور مصطفى النجار أن جميع كليات الجامعة أنهت أعمال تجهيز القاعات الدراسية والمعامل بما يضمن توفير بيئة تعليمية متكاملة، إلى جانب التأكد من توافر كافة المتطلبات الأكاديمية والإدارية التي تتيح لأعضاء هيئة التدريس والطلاب أداء دورهم على أكمل وجه.

ووجه رئيس جامعة مطروح بالالتزام الكامل بالجدول الزمني المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات لبداية الفصل الدراسي الثاني، ومتابعة سير العملية التعليمية لضمان تحقيق أقصى استفادة للطلاب.

وأشار رئيس الجامعة أن الأنشطة الطلابية تعد محورًا أساسيًا في خطة الجامعة، حيث تم وضع برنامج مكثف يشمل أنشطة رياضية، ثقافية، وفنية تستهدف تعزيز مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات، مما يسهم في بناء جيل واعٍ ومؤهل للتعامل مع متطلبات سوق العمل.



واختتم رئيس الجامعة تصريحه بالإشادة بالجهود المبذولة من كافة قطاعات الجامعة في التحضير للفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أن الجامعة مستعدة بشكل كامل لاستقبال الطلاب، وأنها ستواصل العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية؛ بما يعزز مكانة الجامعة في دعم العملية التعليمية والبحثية على المستوى المحلي والدولي.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق نظمت جامعة مطروح زيارة لعدد من طلابها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار “اقرأ .. في البدء كان الكلمة”.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أن هذه الزيارة تأتي في إطار خطة الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية وتعزيز الوعي الثقافي والمعرفي لدى الطلاب، مضيفًا أن المعرض يُعد أحد أعرق معارض الكتب في العالم، مؤكدًا على أهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره منصة ثقافية عالمية تعكس المكانة الحضارية لمصر، وتسهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

وأضاف النجار أن الدورة الحالية للمعرض تتميز بالتنظيم الراقي وتنوع الأنشطة، حيث تشهد مشاركة أكثر من 600 فعالية ثقافية وفنية، إلى جانب إطلاق مبادرات ثقافية هامة، مثل تطبيق “كتاب” ومبادرة “المليون كتاب”.

وأشار النجار أن مشاركة الوفد الطلابي تأتي ضمن حرص الجامعة على إشراك طلابها في الفعاليات الوطنية الكبرى لتعزيز ثقافتهم وتوسيع مداركهم، لافتًا أن زيارة أجنحة القوات المسلحة والشرطة والرقابة الإدارية تُسهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني.

وأوضح أن الندوة التثقيفية التي نظمها جناح هيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان “الشخصية المصرية” كانت فرصة للطلاب للتعرف على السمات الحضارية والتاريخية للشعب المصري، وأهمية تعزيز تلك السمات في مواجهة التحديات المعاصرة.