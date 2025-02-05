قفزة قياسية.. العجز التجاري الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من عامين

ارتفع عجز الميزان التجاري الأميركي خلال ديسمبر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين، وفقًا لبيانات وزارة التجارة الأميركية الصادرة اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة، إن العجز التجاري ارتفع إلى 98.4 مليار دولار في ديسمبر 2024 مقابل 78.9 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي وفقًا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع العجز التجاري خلال ديسمبر إلى 96.6 مليار دولار مقابل 78.2 مليار دولار خلال الشهر السابق وفقًا للبيانات الأولية، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

ارتفاع الواردات الأميركية وتراجع الصادرات



جاءت القفزة في العجز التجاري مع ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 3.5% إلى 364.9 مليار دولار خلال ديسمبر الماضي في حين تراجعت الصادرات بنسبة 2.6% إلى 266.5 مليار دولار.

وارتفعت قيمة الواردات نتيجة زيادة واردات الإمدادات والمواد الخام الصناعية بما في ذلك الأشغال المعدنية تامة الصنع، كما زادت واردات السلع الاستهلاكية والرأسمالية والخدمات، في حين تراجعت واردات السيارات وقطع غيارها والمحركات.

في الوقت نفسه تراجعت قيمة الصادرات الأميركية نتيجة انخفاض صادرات السلع الاستهلاكية والإمدادات والمواد الصناعية والسلع الرأسمالية والسيارات وقطع غيارها والمحركات.

كما أشار تقرير وزارة التجارة الأميركية إلى ارتفاع عجز ميزان تجارة السلع خلال ديسمبر الماضي إلى 123 مليار دولار مقابل 104.5 مليار دولار خلال الشهر السابق، في حين تراجع فائض ميزان تجارة الخدمات إلى 24.5 مليار دولار مقابل 25.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها.