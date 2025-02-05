مستشار ترامب عن التهجير: غزة بحاجة لإعادة إعمار وذلك يتطلب دعم الدول العربية|فيديو

كشف جابريل صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاصيل رؤية الرئيس الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية وخاصةً ملف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول عربية مثل مصر والأردن.

غزة بحاجة إلى استقرار لإعادة إعمارها

وقال صوما، خلال مداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الرئيس ترامب يعتبر غزة منطقة حيوية ولكنها لا تصلح للعيش حالياً بسبب نقص مقومات الحياة مثل المياه والمنازل والطعام.

طلب الرئيس الأمريكي من الدول العربية استقبال سكان غزة

وأضاف صوما أن ترامب يرى غزة من أجمل مناطق العالم، ولكنه لا يستطيع دعمها في الوقت الحالي دون استقرار.

ووفقًا لهذا، طلب من الدول العربية، خاصةً مصر والأردن، أن تستقبل سكان غزة في الوقت الحالي لحين تهدئة الأوضاع.

إعادة إعمار غزة يتطلب مشاورات بين الدول العربية

أشار صوما إلى أن الرئيس الأمريكي يرغب في إعادة إعمار غزة، لكن ذلك يتطلب دعم الدول العربية والمساهمة في مشاورات إعادة الإعمار.

وأضاف أن سكان غزة، الذين شهدوا دمارًا هائلًا، سيعودون إلى مناطقهم بعد استقرار الأوضاع.

غزة كانت مركزًا للنزاع المسلح

كما أشار إلى أن غزة كانت مسرحًا للنزاع المسلح، مع وجود 30 ألف مسلح بها، مما أدى إلى تصاعد الأحداث مع إسرائيل.

وقال صوما إن ترامب يرى غزة مدينة جميلة ويأمل في أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة في المستقبل.